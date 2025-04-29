《黑白大厨》第二季：10月不上线！评审白种元陷多重风波

Netflix对於近期关於《黑白厨师：厨艺阶级战争 第二季》（简称《黑白厨师2》）将於10月上映的传闻进行了澄清，并表示该节目的公开时间并非如外界所猜测的10月，而是定於2025年下半年，具体的时间尚未确定。

《黑白厨师：厨艺阶级战争》自去年9月首播以来，便掀起了广泛的讨论。 节目将「土汤匙」厨师——民间无名但拥有卓越烹饪技术的厨师——与韩国顶级明星厨师「金汤匙」们的激烈对决，展现了厨艺界的「阶级战争」。 该节目一经播出便迅速登上Netflix全球TOP 10 TV（非英语类）榜单，并持续三周稳居第一，深受观众喜爱。

随著第一季的成功，网络平台於今年3月末正式启动了第二季的拍摄工作。 据悉，本季的制作阵容将延续首季，包括厨艺研究家白种元和知名厨师安成宰将继续担任评审，为节目增添更多专业色彩和看点。



不过，评审之一的白种元近几个月深陷多重风波中。 今年1月底其名下企业因涉嫌违反《液化石油气法》、《农地法》、《建筑法》、《原产地标识法》、《食品广告标示法》、《畜产品卫生管理法》等六项法规，接连收到行政处罚通知书并遭刑事立案。

正当公众聚焦商业领域的合规性问题时，争议火势近日延烧至娱乐圈。 MBC原教育频道PD出身的导演金载焕通过YouTube频道爆料，指控白种元在电视节目制作中存在「滥用话语权」行为。 据金导演揭露，白种元自参与综艺《My Little Television》后开始强势介入制作团队人事安排——不仅指定专属编剧及拍摄团队，更动用影响力撤换不合心意的节目成员，被指将业界人脉网转化为权力工具。



面对「节目霸权」质疑，部份业内人士曾出面反驳称「程度尚不构成问题」，但金导演近日再度通过视频平台强调：「相关权力压迫行为确有实证」。 此番连环爆料使得这位以「国民老板」形象深入人心的明星企业家陷入空前信任危机，舆论持续发酵中。

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