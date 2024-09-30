李世荣&坂口健太郎《爱过之后来临的》命运相遇又相遇极浪漫！激吻戏「超会亲」

韩日演员李世荣和坂口健太郎共谱异国恋之《爱过之后来临的》27日首播两集，首播即获好评，浪漫之余还有些许激情戏码让网友大呼「第一次看坂口健太郎这样」！

次次命运，次次浪漫

李世荣饰演赴日留学的韩国女子「崔红」，遇到由坂口健太郎饰演的同为文学系之日本男子「青木润吾」，两人相遇再相遇宛如命中注定，一段浪漫的跨海情缘就此展开。



出车站时，青木润吾一次的伸出援手，夕阳光影撒在两人身上；落英缤纷时，伴著两人的，里里外外都是粉红气息；一场午后雨打断两人相拥，实是替两人制造更多特别瞬间……阳光、花瓣、雨滴，时时刻刻为两人的爱情做最美点缀。



浪漫之余更有激情

就在你以为这是部纯情浪漫之作时，它便猝不及防来场激情戏码，崔红和青木润吾一次从门口激吻到室内，吻到难分难舍，就连声音都很清晰，让观众脸红心跳直呼：「第一次看坂口健太郎这样！」



难以承受的再见，我们的结局是？

分手后的五年，崔红和青木润吾又命运般的再见，但彼此心情却非当初的悸动，是怨恨、是后悔……命运为两人再制造机会，他们的结局会是？



想知道《爱过之后来临的》这段跨海恋的发展，香港观众逢星期五晚上8时15分可至「黄Viu煲剧平台」免费收看！到底两人会如何破镜重圆呢？

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