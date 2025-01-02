【韩网热门】在国外很吃香的韩剧！这三部「肉麻剧」你都追过吗？

韩剧不仅冲出了本土，走向亚洲，近几年更是在全球范围内掀起收视热潮。

金世正、安孝燮主演的《社内相亲》与润娥、李俊昊主演的《欢迎来到王之国》都曾在Netflix全球榜单中登顶。 最近韩国本土热播的《现在拨打的电话》也在Netflix全球榜上取得不错的成绩，目前位居第二。



韩国网友评论：

1. 太肉麻了，根本看不下去，没想到外国人那么喜欢

2. 看国外论坛，我们觉得肉麻的作品对他们来说才是真正的韩剧，最近流行的剧情片都被认为太美剧化了，反而都不喜欢（很多人都吐槽我们怎么不拍花美男类的作品了）

3. 《现在拨打的电话》太罪恶了

4. 看《社内相亲》的时候可以脑袋放空，毫无压力

5. 《社内相亲》真的制作精良，《现在拨打的电话》是演技撑起了全场

6. 其实三部都很肉麻，看看停停，不可能一口气全看完

7. 罗曼史在国外都很吃得开，上面几部我都觉得肉麻看不下去，但是在外国人看来，这类罗曼史喜剧可以很轻松地看进去，反而国外罗曼史剧没有那么肉麻

8. 仔细想想，小时候好像都是《现在拨打的电话》这类，《花样美男》我看了很多遍，哈哈哈哈哈哈哈哈，现在想想以前怎么看得下去的

9. 因为有柳演锡，陪妈妈一起看的，真的太肉麻了

10. 我们就是很会拍罗曼史喜剧啊

11. 其实《社内相亲》要比《现在拨打的电话》肉麻得多

12. 《现在拨打的电话》台词特别老套，可是越看越停不下来

13. 前两部的男主是财阀，《现在拨打的电话》完全就是罗曼史

14. 《现在拨打的电话》蛮好看的，虽然罗曼史部份有点肉麻，但是穿插了悬疑内容，还不错

15. 这三部，一点都看不下去

16. 老实说国外的罗曼史更幼稚，《欢迎来到王之国》和《现在拨打的电话》都不算幼稚

17. 我看了很多国外的罗曼史剧，韩剧因为台词而肉麻，而国外是因为行为让人觉得肉麻，尤其是女主的行为，太羞耻了

18. 我因为看了很多日剧，早就对肉麻「免疫」了

19. 国外人还蛮有眼光的，都是好剧

20. 《现在拨打的电话》因为柳演锡的演技，其实还蛮好看的

21. 姐妹们，你们要承认《社内相亲》就是罗曼史喜剧的定式

22. 韩国氛围，我们必须要按周期推出这类电视剧才行

23. 最近的《现在拨打的电话》悬疑要多於言情，我真的超爱言情类台词，柳演锡演技太好了，如果不是他来演的话，那些肉麻的台词就完了

24. 因为大家都说《社内相亲》很好看我就去看了，太肉麻了，根本看不下去

原文：https://theqoo.net/square/3554104846

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻