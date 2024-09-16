幸亏《我叫金三顺》播出得早，不然男主角玄彬也逃不了一轮网暴

韩剧男神之一的玄彬（炫彬）主演的电影《哈尔滨》上映在即，光是从公开的预告片和海报上就能看到他的演技大变身。

今年43岁的玄彬凭藉2005年播出的《我叫金三顺》打响名号，晋升为韩流小生，朝著男神地位迈出了关键的一步。 最近因为《哈尔滨》而备受关注的他，由他主演的《我叫金三顺》这部经典老剧又被网友们提及，不少人感慨幸亏播得早，不然玄彬也逃不掉一场网暴。



《我叫金三顺》讲述了平凡的女主人公金三顺勇敢、坚强地面对生活中的各种困难，最终找到自己幸福的故事。 玄彬在剧中饰演男主角「玄振轩」。「玄振轩」是高级法式餐厅的老板，出身富裕家庭，但与母亲关系不佳。 他外表冷漠但内心温柔，具有强烈的责任感。 性格冷酷、高傲且挑剔，但随著剧情的发展，可以看到他细腻、体贴的一面。 尽管他对感情和生活的态度比较严肃，内心却有许多难以言说的脆弱。 「玄振轩」曾经有过一位未婚妻，但因对方突然离开，令他内心受创，因此对爱情充满防备，难以再打开心扉。 男主角这个角色的吸引力来自於「玄振轩」内外反差的性格。 表面上冷酷、控制欲强，但内心却因过去的伤痛而孤独无助。 随著剧情的推进，他在金三顺的陪伴下，逐渐打开了心扉，重拾对爱情的信任，很符合当年观众们对於霸道总裁式男主的想像。



不过最近网友们重新翻看该剧时，「玄振轩」的举动颇为暴力，已经无法符合当代观众对男主角的要求了。 举例来说，「三顺」（金宣儿 饰）在得知前女友存在的事实后询问「振轩」，心情不佳的他先是大声反驳，之后被逼问到脾气爆发，以拳头暴力回应，虽然打的并非是「三顺」，却砸中她脸旁的相框。 看似是隐忍之后的动作，但仍显得暴力十足。



另外，还有一出「玄振轩」和前女友「柳熙珍」（郑丽媛 饰）重逢的镜头，当年「熙珍」不辞而别，多年后「振轩」才从医生口中得知对方患癌，在听到前女友承认一切都是事实之后，「振轩」竟然直接一巴掌甩在了她的脸上，毫不顾忌对方是个瘦弱的女生。



如今回看相关画面，网友们忍不住吐槽：「当年为什么会被他迷成傻子啊，根本就是躁郁症患者」、「三植啊，你适合一个人过日子」、「果然剧情太老了，现在这样的男主会被骂死」、「什么？？ 打女生???」 、「老实说当年那些《天国的阶梯》、《对不起，我爱你》、《浪漫满屋》等等的男主都很渣」、「很多人年纪小不知道，当初播出时，他也被骂很惨，说他是屎车」、「太暴力了」、「幸好是玄彬演的，不然会被骂更惨」、「三植就是人渣啊」、「要是嫁给他的话，之后会被家暴吧」等。

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