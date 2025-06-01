韩国新星BIBI宣布首个世界巡演 香港站将在8月於亚博举行

韩国唱作歌手BIBI将於2025年8月3日在亚洲国际博览馆举行首个世界巡演，届时将会演唱她的大热歌曲和最新曲目，香港站仅此一场。

2025 BIBI 1st WORLD TOUR [EVE] IN HONG KONG 将於 2025年 8 月 3 日（星期日）假亚洲国际博览馆举行10号展馆举行巡演。门票将率先在 2025 年 6 月 4 日（星期三）上午 10 时 至 下午 1 时 59 分pookïe会员（所有地区）优先订票时段开售。 Live Nation 会员可於2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 4 时 至 晚上 11 时 59 分优先购票。如欲成为会员或查询有关资讯，请浏览www.livenation.hk 登记成为会员以参与优先购票。门票将於 2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 3 时起经 www.cityline.com 网站及购票热线+852 2111 5333 公开发售。





BIBI 备受期待的首个世界巡演即将展开，巡演首站已於 5 月 16 日至 18 日在首尔幕。巡演正在前往美国和加拿大各大城市，及后会在亚洲多个城市举行演出，包括香港、曼谷、新加坡、大阪、东京、福冈、台北和雅加达。这次巡演还会在10月开往至澳洲和新西兰，这成为BIBI迈向国际的重要里程碑。



BIBI 自2019年出道以来，首次举行世界巡回演出，各界对她的表演活力和大胆的艺术视觉效果都充满期待。BIBI 的音乐融合多种风格，加上她充满个性魅力的舞台表演，定为观众带来一场难忘的演出。这次的演出歌单包括大热歌曲和特别编排的表演。巡演横跨了亚洲、北美和澳洲，有见BIBI 的势力已渐渐走到世界各地，让她在国际音乐界中成为最备受期待的艺人之一。



BIBI 的世界巡演命名为「EVE」，为这次体验添上了引人入胜的内容。去年BIBI以「Hongdae R&B」、「Bam Yang Gang」、「DERRE」和「Bluebird」等曲目展开「Era of Love」系列，并以这次巡演为系列画上完美句号。在这个系列中，BIBI 介绍了两个截然不同的人格 EVE 和 EVE-1，透过角色传达音乐中的对比情感和视角。系列发布新作品时，也以每张单曲专辑包含两首曲目的形式推出，叙事方式非常有心思，绝不放过每一个细节，很期待这个故事将会如何在舞台上呈现！



票务详情

日期: 2025年8月3 (星期日)

演出时间: 晚上8时

地点: 亚洲国际博览馆10号展馆

门票: HKD 1,799 (VVIP) / 1,499 (VIP) / 999 / 699 (全坐位)



VVIP PACKAGE | HKD 1,799

▹ 较佳位置坐位门票（首7行）

▹ 演出前与 BIBI 合照（10人一组）

▹ 参与演前Soundcheck活动

▹ VIP纪念卡牌及挂绳

▹ 独家印刷签名明信片

▹ 优先购买官方周边商品



VIP PACKAGE | HKD 1,499

▹ 较佳位置坐位门票

▹ 参与演前Soundcheck活动

▹ VIP纪念卡牌及挂绳

▹ 独家印刷签名明信片

▹ 优先购买官方周边商品



pookïe会员（所有地区）优先订票

2025年6月4日（星期三）上午10时 至 下午1时59分



Live Nation 会员优先购票

2025年6月4日（星期三）下午4时 至 晚上11时59分



公开发售

2025年6月5日（星期四）下午2时起

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