BLACKPINK 打卡隧道首现香港

韩国天团BLACKPINK将於明年1月降临香港启德主场馆举行两天演出，现特设BLACKPINK WORLD TOUR〈DEADLINE〉IN HONG KONG 演唱会主题隧道，与乐迷们一同庆祝成员再聚，於世界巡演中带来震撼演出！

睽违多时，BLACKPINK於5月27日宣怖世界巡回演唱会BLACKPINK WORLD TOUR 亚洲站，旋即於社交平台引来炽热讨论！为了令更多乐迷感受BLACKPINK即将到香港演出的喜悦，现诚邀各位BLINK来到期间限定「BLACKPINK WORLD TOUR〈DEADLINE〉IN HONG KONG 演唱会主题隧道」，一同为即将来临的演出应援！

BLACKPINK WORLD TOUR〈DEADLINE〉IN HONG KONG 演唱会主题隧道

地点：尖沙咀行人隧道-黄区（尖沙咀站至尖东站）

日期：5月29日 至 6月12日



票务详情

日期: 2026 年 1 月 24 日 (星期六) / 25 日 (星期日)

演出时间: 晚上6时30分

地点: 启德主场馆

票价:

HKD $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899 (企位)

HKD $2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699 (坐位)⁠

HKD $1899 / 1499 / 1099 / 899 (视线受阻坐位)

•⁠ ⁠企位区域: 只适合12岁或以上及身高不少於140厘米之人士。

•⁠ ⁠座位区域: 只适合3岁或以上人士。

▪️ BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 优先购票登记

2025年5月27日 (星期二) 正午12时至2025年6月1日 (星期日) 晚上10时59分

▪️ BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 优先购票

2025年6月10日 (星期二) 上午11时至晚上11时59分

▪️ VISA信用卡优先购票

VISA Infinite - 2025年6月11日 (星期三) 上午11时至下午2时

VISA Presale - 2025年6月11日 (星期三) 下午6时至晚上11时59分

▪️ Trip.com抢先订票

2025年6月12日 (星期四) 上午11时至晚上11时59分

▪️ 公开发售

2025年6月13日 (星期五) 上午11时起

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