金赛纶过世，演艺圈一片白菊花……娥罗、磪有情、Lizzy、徐睿知、薛仁雅、金玉彬等发文悼念

曾演《大叔》、《雪路》、《魔女宝鉴》等名作，童星出身的名演员金赛纶16日猝逝掀起韩国演艺圈波澜，金赛纶圈内好友、艺人同僚们纷纷在IG上悼念。

金赛纶最早是Fantagio旗下艺人，9岁便在该公司朝演员之路发展，也是在9、10岁便以《大叔》闯出名号，曾和她同门的娥罗（原Hello Venus成员）、磪有情（原Weki Meki成员）、歌手Sandy都以限时动态悼念。

其中娥罗发了合照又写道：「赛纶啊，姐姐没能对你说很多温暖的话，唠叨了很多，对不起……当时认为是为了你好才那样，但不是的，对不起，谢谢你曾那么闪闪发光，我会记住你并为你祈祷。」磪有情发全黑照，金赛纶生前曾在杂志访问中透露和磪有情，是因拍摄Fantagio自制网路剧《To Be Continued》（2015）后熟识。



和金赛纶因为都是7月31日出生而建立友谊的Lizzy（Lizzy原为After School成员，Lizzy 1992年生，金赛纶2000年生），合作《恶邻拼图》的金敏琪（김민체）、合作《优秀巫师贾斗心》的尹正勋、合作《猎犬》的赵焕基，还有都曾是Gold Medalist同门的徐睿知、金秀谦与薛仁雅以各自方式悼念。其中金敏琪写：「金赛纶在电影《恶邻拼图》以女儿的身分和我见面，非常幸福的时光，谨求冥福，愿你在那里安息。」金秀谦写：「我会一直对你说想说的话。幸福吧，不管身在何处。」



另外还有金玉彬、权珉娥（原AOA成员）、郑宰光、Yel（FIESTAR成员）、张道允、徐河俊、李恩泉、金珉硕（MELOMANCE成员）、全烋星（原Secret成员）、娜炫（原SONAMOO成员）、郑惠成、朴瑟琪、高媛熙……等等艺人悼念金赛纶，演艺圈一时布满「白菊花」。



另外，金赛纶灵堂已开放悼念，据现场韩媒所见，和她合作《大叔》的元斌，还有好友金宝罗、韩韶禧、AKMU李秀贤等等都亲自到灵堂哀悼，现场也可见IU、孔明、马东石、ASTRO与FT Island等艺人送上的花圈。



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