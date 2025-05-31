韩国「千万演员」李到晛退伍回归即宣布首度来港演出

被誉为韩国「千万演员」的帅气暖男李到晛，凭藉在《德鲁纳酒店》、《回到18岁》、《黑暗荣耀》、《破墓》等作品中的精湛演技，给观众留下深刻印象，在亚洲获得广泛关注，人气持续攀升！早前，他正式完成兵役强势回归演艺圈，并立即宣布好消息——展开首个巡回粉丝见面会，以答谢各地粉丝影迷的长久支持。其中，香港见面会《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re ▶ DO HYUN] in HONG KONG》将於7月26日（星期六）假AXA安盛创梦馆举行，城中粉丝终於等到与李到晛近距离见面的难得机会！

1995年出生、现年30岁的李到晛，同时拥有182公分的高挑身材和精致的犬系脸蛋，加上先后饰演了多个深情温柔的角色，疯狂掳获影迷的心。李到晛於2017年通过剧集《机智牢房生活》以演员身份正式出道，其后於2018年参演电视剧《虽已30但仍17》更首度获得SBS演技大赏「年度角色」提名。2019年，他在人气剧集《德鲁纳酒店》饰演女主角IU的初恋情人，无条件默默守候IU 1300多年的虐心恋情为李到晛赢得「国民理想型」的美誉；同年，他再以KBS特别剧《侦察报告》获得第33届KBS演技大赏「最佳剧情短剧男主角奖」，可谓李到晛的丰收年。三年后，他升格成为电视剧《回到18岁》男主角，这部由他主演的处女作便让李到晛荣获电视部门百想艺术大赏「男子新人演技奖」，演技备受肯定。此后，他继续担任《五月的青春》、《黑暗荣耀》、《坏妈妈》、《Sweet Home》等多部大热作品的男主角，展现多变魅力及演技层次，横扫多项大奖，讨论度不断，人气一时无两！

李到晛於2023年8月正式入伍，但其人气不跌反升。他通过Netflix剧集《Sweet Home 2》、TVING剧集《死期将至》、震撼亚洲的惊悚电影《破墓》等作品维持高曝光度，完全没有「军白期」。当中，李到晛在《破墓》里无论角色造型还是演技上都完美突破自我，因此赢得第59届百想艺术大赏电影部门「最佳男新人奖」，成功打入韩国电影圈，亦进一步奠定其作为实力派演员的地位。

暂别粉丝两年后，李到晛於今年五月初完成兵役正式回归；当日随即通过社交媒体感性发文感谢粉丝支持，承诺将以更精湛的演技回馈观众，并惊喜公布首个巡回粉丝见面会《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re ▶ DO HYUN]》的城市日程。

是次巡回粉丝见面会将於6月从首尔场开始，然后李到晛将陆续到访雅加达、东京、大阪、曼谷、台北、马尼拉及香港等八大城市，兑现与粉丝相聚的约定，共同创造珍贵回忆。想亲眼见证男神李到晛的招牌暖心笑容、经典敬礼手势，以及综艺节目中反差萌的幽默魅力，粉丝们务必把握这次难得的香港见面会！

门票将於 6 月 9 日 (星期一) 上午11时起於 Klook 及大麦网公开发售。门票售价为港币$1,588、$988，粉丝福利包括「欢送活动」、「入场小卡」、「团体合照 (20 人小组)」、「亲笔签名海报」及「亲笔签名宝丽来」。

有关粉丝福利的详细安排，日后将於 ELF ASIA Instagram 公布，敬请留意。

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