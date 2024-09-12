NewJeans瞒公司召开线上记者会，要求闵熙珍重回ADOR！控HYBE不保护艺人&爆社内霸凌：他团经纪人禁止成员打招呼
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NewJeans瞒公司召开线上记者会，要求闵熙珍重回ADOR！控HYBE不保护艺人&爆社内霸凌：他团经纪人禁止成员打招呼

明星   2024年9月12日   星期四08:00   Sani  

（封面图源：YouTube@nwjns截图）

昨晚六时许，女团NewJeans突袭通过YouTube进行直播，向HYBE和大众亲自表达自身立场，要求在本月25日之前让闵熙珍回归ADOR，让一切「回归原样」。

NewJeans通过新开设的频道「nwjns」进行直播，标题为「NewJeans想说的话」。五位成员首先说明直播目的是表达诉求、停止无谓的争斗，因为与HYBE经营层沟通受阻、对未来感到担忧、工作人员受到不当压迫十分痛苦，加上看到粉丝们都站出来维护，她们认为自己不应该继续躲在背后。 Hyein：「这件事关系到五个人的人生，不应被定义为大人的事、交给他们处理并一味等待。 我们认为，比起什么都不做，直接发声才是更健康的方式，所以鼓起勇气。」 成员们强调本次直播并非闵熙珍指使，所属社ADOR也不知情。

成员们首先对HYBE的作为表达不满与质疑，包括持续的舆论战、泄露成员过往资料等等：「无谓且令人疲惫的讨论已经持续了半年，作为当事人感到很不舒服。 我们有想要一起创作的音乐和想实现的目标，但如果继续这样下去，团队的风格就会失去，这让我们感到难过和无力。」

Haerin表示出道之后经历了很多不合理的、难以理解的事件，例如练习生影片和医疗记录外泄事件，令成员们非常震惊：「本应保护我们的公司竟无法管理这些资料并外泄出去，真的无法理解。 很担心以后还会出现奇怪的资料甚至谣言。 我们和父母、闵代表一起向HYBE提出保护请求，却遭到无视，这期间代表也遭到解雇，我们不知道还能依靠谁。 如果不这样讲出来，也许没有任何人能知晓。」

Hanni爆料在公司内部遭到排挤：「某天我独自在四楼走廊，看到同公司某团成员和经纪人一起路过就打了招呼。 当他们回来时，经纪人在我面前说『无视她』。 我为什么要遭到这种对待？」 Minji表示对Hanni的遭遇十分震惊，该经纪人既没有道歉也不认错，担心以后会出现更多类似事件。 Hanni向现任代表报告此事，现任代表却说没有证据而无法帮忙，令Hanni感到不安和恐惧：「我说了实话，却好像变成说谎精。 没有人会保护我们。」

Minji提到不久前的「Ban Heesoo」帐号内容被删事件，指责HYBE表面说不干预制作、实际对创作者缺乏尊重，口口声声说为NewJeans著想，实际行为却令她们不安。

成员们表达了对前代表闵熙珍的信赖、对HYBE做事方式的不认同，要求HYBE在本月25日之前让闵熙珍重回ADOR代表职位：「我们想要的是闵熙珍担任代表的、经营与制作融为一体的、原来的ADOR，这是避免与HYBE开战的唯一相处途径」「请不要再进行妨碍，请让闵熙珍复职、 把原来的ADOR还给我们，而不是陌生的人和陌生的环境」。

NewJeans成员们的真诚控诉令人心酸：「我们会做好分内事，请倾听我们的请求」「请不要再折磨闵熙珍，这只会让我们觉得闵熙珍可怜、而HYBE是没有人性的公司，我们能跟这样的公司学到什么？」 「通过新闻才知闵熙珍被解雇，我们十分惊慌，站在所属艺人立场，这种单方面的通告让我们感到公司没有丝毫尊重」「我们只是为梦想努力而已，我们做错了什么吗？」

NewJeans用来直播的YouTube帐号很快就消失不见，但内容已被众多网友转载，在网上引起大量讨论。网友对NewJeans此举态度不一，有人表示理解和支持、认为经纪人是职场霸凌、HYBE完全没在保护艺人，也有人认为艺人竟干预公司人事安排、十分越界，处理方式过於冲动和偏向一方，认知和发言不够成熟，恐给自己招来更多麻烦。

此外，ADOR上月27日宣布任命新的代表，闵熙珍留任社内理事、继续负责NewJeans制作业务，并将制作与经营进行分离。 闵熙珍抗议成此举违反股东间合约和禁止行使议决权的假处分决定，且业务委任合约只给出2个月零6天，不足以完成偶像团的制作工作。 对此，ADOR反驳称闵熙珍的社内理事任期只剩这么久，合约时限是据此进行安排，双方攻防战不见停歇势头。

▽NewJeans直播记者会完整版：

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