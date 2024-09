NewJeans瞒公司召开线上记者会，要求闵熙珍重回ADOR！控HYBE不保护艺人&爆社内霸凌：他团经纪人禁止成员打招呼

昨晚六时许,女团NewJeans突袭通过YouTube进行直播,向HYBE和大众亲自表达自身立场,要求在本月25日之前让闵熙珍回归ADOR,让一切「回归原样」。

NewJeans通过新开设的频道「nwjns」进行直播,标题为「NewJeans想说的话」。五位成员首先说明直播目的是表达诉求、停止无谓的争斗,因为与HYBE经营层沟通受阻、对未来感到担忧、工作人员受到不当压迫十分痛苦,加上看到粉丝们都站出来维护,她们认为自己不应该继续躲在背后。 Hyein:「这件事关系到五个人的人生,不应被定义为大人的事、交给他们处理并一味等待。 我们认为,比起什么都不做,直接发声才是更健康的方式,所以鼓起勇气。」 成员们强调本次直播并非闵熙珍指使,所属社ADOR也不知情。



HYEIN

we already had a meeting with the higher ups and expressed our opinions but it feels as though everything we tried to tell them has not been listened to even after those meetings

it feels like our communication has been blocked, if we don’t do it this way, our opinions… pic.twitter.com/tbCDtm2jOy — NEWJEANS NEWS (@newjeansnews_) September 11, 2024

成员们首先对HYBE的作为表达不满与质疑,包括持续的舆论战、泄露成员过往资料等等:「无谓且令人疲惫的讨论已经持续了半年,作为当事人感到很不舒服。 我们有想要一起创作的音乐和想实现的目标,但如果继续这样下去,团队的风格就会失去,这让我们感到难过和无力。」



Summary

For six months, stories about us and NewJeans have been exhausting. We fear losing our work and the unique identity of our team but still have music and goals to achieve together. This situation is demotivating, and we hope to stop the actions by expressing our feelings. pic.twitter.com/z20YP87VdO — (@Alucardaviary) September 11, 2024

Haerin表示出道之后经历了很多不合理的、难以理解的事件,例如练习生影片和医疗记录外泄事件,令成员们非常震惊:「本应保护我们的公司竟无法管理这些资料并外泄出去,真的无法理解。 很担心以后还会出现奇怪的资料甚至谣言。 我们和父母、闵代表一起向HYBE提出保护请求,却遭到无视,这期间代表也遭到解雇,我们不知道还能依靠谁。 如果不这样讲出来,也许没有任何人能知晓。」



HAERIN

Even after our debut, there were a lot of uneasy things and things we couldn’t even imagine happening more and more

As u may know not long ago all of our old trainee videos & records got released… That was our first time seeing them it was really shocking

I don’t… pic.twitter.com/J9zQY2L8PH — NEWJEANS NEWS (@newjeansnews_) September 11, 2024

Hanni爆料在公司内部遭到排挤:「某天我独自在四楼走廊,看到同公司某团成员和经纪人一起路过就打了招呼。 当他们回来时,经纪人在我面前说『无视她』。 我为什么要遭到这种对待?」 Minji表示对Hanni的遭遇十分震惊,该经纪人既没有道歉也不认错,担心以后会出现更多类似事件。 Hanni向现任代表报告此事,现任代表却说没有证据而无法帮忙,令Hanni感到不安和恐惧:「我说了实话,却好像变成说谎精。 没有人会保护我们。」



HANNI

not too long ago something happened to me. At HYBE on the 4th floor there is a shared hair&makeup place

A lot of other artists and workers pass by there often, one day i was waiting in the hallway

Another team and their manager passed by and i greeted them. That… pic.twitter.com/7Z23rDdDw5 — NEWJEANS NEWS(@newjeansnews_) September 11, 2024

Minji提到不久前的「Ban Heesoo」帐号内容被删事件,指责HYBE表面说不干预制作、实际对创作者缺乏尊重,口口声声说为NewJeans著想,实际行为却令她们不安。

成员们表达了对前代表闵熙珍的信赖、对HYBE做事方式的不认同,要求HYBE在本月25日之前让闵熙珍重回ADOR代表职位:「我们想要的是闵熙珍担任代表的、经营与制作融为一体的、原来的ADOR,这是避免与HYBE开战的唯一相处途径」「请不要再进行妨碍,请让闵熙珍复职、 把原来的ADOR还给我们,而不是陌生的人和陌生的环境」。

NewJeans成员们的真诚控诉令人心酸:「我们会做好分内事,请倾听我们的请求」「请不要再折磨闵熙珍,这只会让我们觉得闵熙珍可怜、而HYBE是没有人性的公司,我们能跟这样的公司学到什么?」 「通过新闻才知闵熙珍被解雇,我们十分惊慌,站在所属艺人立场,这种单方面的通告让我们感到公司没有丝毫尊重」「我们只是为梦想努力而已,我们做错了什么吗?」



저희는 저희 꿈을 위해 노력하고 있었을 뿐인데 저희가 뭘 잘못했나요? >> 흔들리는 눈을 보니까 그냥눈물만나와……진짜죽고싶다 pic.twitter.com/T5F0ESUIZx — mo! (@mymohye) September 11, 2024

NewJeans用来直播的YouTube帐号很快就消失不见,但内容已被众多网友转载,在网上引起大量讨论。网友对NewJeans此举态度不一,有人表示理解和支持、认为经纪人是职场霸凌、HYBE完全没在保护艺人,也有人认为艺人竟干预公司人事安排、十分越界,处理方式过於冲动和偏向一方,认知和发言不够成熟,恐给自己招来更多麻烦。

此外,ADOR上月27日宣布任命新的代表,闵熙珍留任社内理事、继续负责NewJeans制作业务,并将制作与经营进行分离。 闵熙珍抗议成此举违反股东间合约和禁止行使议决权的假处分决定,且业务委任合约只给出2个月零6天,不足以完成偶像团的制作工作。 对此,ADOR反驳称闵熙珍的社内理事任期只剩这么久,合约时限是据此进行安排,双方攻防战不见停歇势头。

▽NewJeans直播记者会完整版:



"What NewJeans Wanted to Say"

[Full transcript translated to English]



Some of you might be surprised by this sudden meeting, but we wanted to share our thoughts and opinions about the recent events, so we prepared this session. First, I want to explain one of the reasons we… pic.twitter.com/lGYabSD1fg — 1tokki (@juantokki) September 11, 2024

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻