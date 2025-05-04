闵熙珍事件一周年！NewJeans成「挡箭牌」独自承受后果？闵熙珍失踪引热议

曾以一句「X崽子们，来单挑吧！」震撼K-POP业界的闵熙珍，如今沉默地迎来了「闵熙珍事件」一周年。

一年前闵熙珍以直率、毫不掩饰的态度，赢得了「女战士」与「正义斗士」的美名。 她代表职场人发声，也引发了大众对HYBE及ADOR运营问题的广泛关注。 那时，她每一句有力的发言，都被视为「良心」与「真相」的代名词。



然而时过境迁，自今年初以来闵熙珍几乎销声匿迹，无论是公开行程还是私下消息，皆无任何踪影。 与此同时NewJeans成员们却在没有任何义务的情况下主动出席法院假处分诉讼，独自面对媒体的闪光灯。 这一幕无声地道出了事件重担最终压在成员们身上的事实。

回顾2024年4月，闵熙珍曾对HYBE发出挑战。 当时大众认为她是为了保护旗下NewJeans成员而战的坚强「母亲」。 然而事实上，HYBE当时已启动内部稽核，并多次尝试正式传达法律文件，但闵熙珍未曾正面回应，审理因此延宕。此时无论是媒体还是民众都意识到比起「一对一」直接对决，她似乎更偏好在大众面前打舆论战。



「我是NewJeans的麦克风，NewJeans是我的麦克风。」——闵熙珍当时的宣言，彰显了她与团体的密不可分。 但如今，随著涉及「挖角」疑云的爆发，闵熙珍选择了低调。 业界人士解读这是为了应对日后可能引爆的法律风暴。 毕竟，一旦挖角行为被证实，不仅难以脱身，还可能面临天价违约金与赔偿责任。

目前唯一能听到闵熙珍声音的地方，是她针对HYBE发起的260亿（韩币，下同）股权诉讼。 曾声称「对钱无兴趣」的她，如今在诉讼中强调：「如果我在乎钱，就不会进行内部举报了。 哪怕我什么都不做也能赚到1000亿。」



然而，当NewJeans卷入诉讼而被推上媒体前线时，她选择了沉默; 而当涉及自身巨额财产的股权争议时，她却亲自出面发声。 这一反差引发了外界新的质疑。ADOR曾向闵熙珍提出「让她保留NewJeans制作人身份，直到合约到期」的提案，但闵熙珍拒绝了。 虽然她曾说：「比起代表职位，我更在乎NewJeans的制作工作。」但如今的选择，似乎与过往承诺有所出入。



如今，随著事态演变，大众开始担忧NewJeans成员们是否正孤军奋战。 粉丝群「Bunnies」的一句批评格外刺耳：「说好是六个成员，结果违约金却只算五个人的？」作为当初「为女儿们战斗」的母亲，闵熙珍无论从道义上还是责任上，都应该站出来面对这场风暴。 但如今的她，过於安静了。



对於闵熙珍的「潜水」，韩国theqoo论坛的网友们表示：

「现在出来只会对自己不利吧」、

「闵熙珍最近到底在干嘛？ 她自己也官司缠身，倒是NewJeans要是当初乖乖待著，至少还能博取同情舆论呢」、

「某个时刻开始，NewJeans已经在做所有『挡子弹』加『发言人』的工作了」、

「真的，到最后只剩NewJeans了」、

「早就能预见事情会变成这样」、

「那时就有人说要把她们分开处理，但根本没人听ᄏᄏᄏ 一提就被骂成是hybe的舔狗」、

「现在得到的只是自己撒谎操作舆论的报应ᄏᄏᄏ还好好地利用了『自己亲手养大的女儿们』吧」等。

参考内容：https://v.daum.net/v/20250428145410895?x_trkm=t

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