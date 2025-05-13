《我夺走了公爵的初夜》少女时代「徐玄」剧中角色可爱又惊悚？极具挑战！还分享了决定出演本剧的原因

【最新剧照】少女时代成员「徐玄」将化身为小说中的「背景板配角」，与2PM玉泽演携手主演奇幻韩剧《我夺走了公爵的初夜》。

即将於6月11日首播的KBS2全新水木剧《我夺走了公爵的初夜》讲述一名平凡女大学生的灵魂穿越到罗曼史小说中的配角身上，与执著的男主庆成君（玉泽演 饰）共度一夜后，展开一连串故事的奇幻爱情剧。



剧中，徐玄一人分饰两角，演出背景为朝鲜时代的小说配角「车善彩」，她拥有显赫出身与财力，原本是个存在感极低的金汤匙角色。后来，现实中的女大学生K穿越进其身体，让车善彩焕然一新。对此，徐玄表示：「被角色之间紧凑又带喜感的互动，以及这个既可爱又时而惊悚的角色魅力所吸引，因此才会决定出演本剧。」



原本默默无名、宛如「背景板」的车善彩，因小说狂粉K的灵魂附身，逐渐变成一位性格迥异的人物。原本只想在最接近主角的旁边静静观看故事发展的K，却被卷入意外事件，最终成为剧情的中心人物。

公开剧照中也呈现了从现实女大学生K到小说角色车善彩的转变历程。K戴著眼镜、穿著连帽衫，面无表情地看著网路小说，脸上透露出一成不变日常的无趣；而当她灵魂进入车善彩体内时，则展现出带著好奇与玩味的微笑，预示将成为剧情转折的关键角色。



徐玄对车善彩的诠释也相当细腻，她表示：「在现代，车善彩是一个曾被人伤害的角色；但穿越之后，她虽然短暂感到困惑，却也将其视为人生一次难得的机会。在经历种种事件后，她逐渐成长茁壮。」因为遇见K的灵魂，车善彩开始了与过去截然不同的人生。

因此，徐玄也特别区分了三种状态来塑造角色：现实中的K、穿越前的车善彩、以及穿越后变为「主角」的车善彩。她解释说：「现实中的K虽然带有些许悲观，但也充满人味；穿越前的车善彩则是过著单调又空虚的生活；而穿越后的车善彩则清楚自己身处小说之中，会毫无顾忌地尝试现实中无法做的事。」她也特别强调了这三种角色状态之间的表演重点。

《我夺走了公爵的初夜》将於6月11日晚上9点50分正式播出。



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