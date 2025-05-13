罗PD与SEVENTEEN再合作！《NANA民宿》海报＆日程曝光，将在6月2日公开完整版！

罗PD与SEVENTEEN再次合作！让许多克拉们都相当期待！

《NANA民宿 with SEVENTEEN》展现NA社长（罗暎锡PD）与入住民宿的 SEVENTEEN 4天3夜的住宿记。糊里糊涂入住民宿的成员们和爲他们准备住客专用特别优惠的罗PD，「综艺化学反应」将带来充实的趣味。

而 SEVENTEEN 之前出演罗PD执导的多个内容，展现与众不同的活跃。网路综艺《出差十五夜2 - SEVENTEEN篇》的8个小插曲累计点击率超过1亿3000万次。去年公开的《NANA TOUR with SEVENTEEN》刷新 Weverse 内 SEVENTEEN 历代 VOD 销量第一的记录。



为了爲了等待《NANA民宿 with SEVENTEEN》的观众们，也将陆续公开各种内容。今日公开了海报，之后还将陆续公开精彩影片、第一集预告、第一集先公开影片。 31日，在 Weverse 购买完整版的购买者可以提前看到 VOD 版本的精彩场面。



另外，SEVENTEEN 将在今年迎来出道10周年，将在出道日（5月26日）发行正规5辑《HAPPY BURSTDAY》，该专辑是结合「Birthday」和「Burst」的名称，包含预告新出发的讯息。每次发行歌曲都引发热烈讨论的他们，这次会以什么风格回归也备受关注！



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