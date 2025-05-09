NewJeans Minji生日PO长文安慰粉丝：我们没有停止，不能为未来的幸福牺牲现在

NewJeans因合约纠纷被法院禁止活动，本月7日迎来生日的成员Minji通过IG帐号发布长文，请粉丝们期待她们未来的活动。

NewJeans五位成员为了与粉丝沟通而设立了单独的IG帐号「mhdhh_friends」，Minji在该账号PO文分享近况：「我过得比想像中还要忙碌，回过神来才发现我的生日。」



Minji表示人生最大目标是和成员、粉丝们一起变得幸福，并分享了对幸福的独特观点：「坚持做自己喜欢的事、只看著自己的幸福往前跑，或许看起来有点自私。 但我希望我的今天与明天都能幸福。 为了未来的幸福而放弃现在的幸福，是不是对自己太残酷了呢？ 那个未来不知何时会到来，甚至可能永远不会到来啊。」意味深长的发言似乎暗示她与所属社之间的矛盾。

Minji向粉丝承诺未来还会再见面：「我很怀念我们因为好音乐聚在一起、分享彼此感受的时光，但一直更加期待未来！我们没有停下来，也不会停下来！也许看起来像是停下，但我相信我们之间的关系只会变得更深厚。」



NewJeans 於 2022 年 7 月以 HYBE 旗下厂牌 ADOR 女团身分出道，去年 11 月召开紧急记者会宣布解约。 NewJeans 主张 ADOR 违反合约导致现有专属合约自动终止，而 ADOR 则反驳称没有发生任何可构成解约的理由。

接下来将由法院做出判断。 ADOR 於去年 12 月提出专属合约有效性确认诉讼，并於今年 1 月申请禁止其进行独立活动及签订广告合约的假处分。 首尔中央地方法院於今年 3 月裁定支持 ADOR，接受并通过假处分申请，驳回了 NewJeans 提出的异议申请。



因法院裁定独立活动违法，NewJeans 自「ComplexCon Hong Kong」舞台后全面中止活动，但已向法院提出抗告。

另一方面，NewJeans 与 ADOR 的专属合约诉讼第二次辩论期日订於下个月 5 日。

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