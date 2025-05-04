朴信惠来台辣跳女团舞，Jennie + aespa + IVE + NewJeans大串烧！结婚生子仍轻盈有力，不愧练习生出身【有片】

韩星朴信惠昨日来台举办2025亚洲巡回粉丝见面会《HYE， TALK》，分享拍摄《来自地狱的法官》幕后故事，还一口气跳了4支大热女团舞，律动感和力量掌控都是专业级！

这次见面会与以往「of Angel」系列不同，是由朴信惠亲自提出企划，希望与大家进行真正的交流和共鸣。 朴信惠分享了跟台北101的自拍照，坦言很不会自拍，平时拍摄都是有很多工作人员帮忙，拍了几十张才选出一两张满意的。



朴信惠聊到之前主演的Disney+话题剧集《来自地狱的法官》，笑称因为以前总是演穷人家小孩，这次是有史以来华丽衣服最多的一部戏，如果加上试穿的话，可能总共有300套服装！为了拍摄动作戏有提前受训，若要拍续集可能需要趁早，半开玩笑说年纪大了、 体力不如从前：「以前可以两天不睡，现在要睡两天才能补回来！」



除了聊天和做游戏，朴信惠还精心排练了4支女团舞，令人十分惊艳！朴信惠将BLACKPINK Jennie的《like JENNIE》、aespa的《Whiplash》及IVE的《REBEL HEART》连在一起，又单独跳了NewJeans的《How Sweet》， 灵活轻盈律动感超强，表情管理也不逊於专业偶像。 朴信惠还特地换上短上衣低腰裤、秀出紧实腹肌，以产后两年半的宝妈而言，真的十分厉害：



박신혜가 왜이리 무리해

왜이리 춤에 진심이야!!!!!!!!!

며칠전에 춤 연습할 때 숨 넘어갈 것 같다더니 동작 하나하나에 메인댄서급으로 파워가 장난아니잔아..

진짜 당장 한국으로 돌아와 마이걸ㅜㅜ♡ pic.twitter.com/DMsZ6tvijX — (@bbeumshinhye) May 3, 2025

其实朴信惠有过一段当偶像练习生的经历，11岁读国小时被歌手李承桓发现并签约，接受了不少歌唱和舞蹈训练、一直朝著SOLO歌手的方向前进，公司也对她寄予厚望，希望将她打造成第二个BoA。 无奈后来发现虽然跳舞表现出色但歌唱实力有限，好在还拥有过人的演技天赋，这才转而走上演员道路。

▽国中时期的练舞影片，看起来已相当专业：



▽14岁出演李承桓MV、担任演唱会嘉宾，满头黑人辫、随著热情舞姿甩动飞舞，让人印象深刻：



▽2011年还为甜瓜音乐奖（MMA）担任MC和开幕表演，大跳碧昂丝的性感组曲：



此外，朴信惠主演的Disney+剧集《来自地狱的法官》於去年11月剧终，目前她正在挑选下一部作品，备选名单包括《卧底老板小姐（Miss Undercover Boss）》等。



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