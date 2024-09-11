首个於香港举办的 Hypefest Hong Kong 2024 将於11 月登场

全球领先的当代潮流文化生活平台Hypebeast将於今年11月首度将Hypefest 带到香港。活动为期两天，将於周末11月9日至10日在香港最大户外场地中环海滨活动空间举行。

Hypefest Hong Kong 2024 将於为期两日的活动之中为参加者带来由 Hypebeast 精心挑选及策划、云集全球及本地不同音乐类型的精彩绝伦表演。於一连两日的活动之中，由 Gaspard Augé 与 Xavier de Rosnay 组成、曾荣获格林美奖的法国电音组合 JUSTICE 将担任其中一晚的压轴表演嘉宾。自 2007 年起，这对二人组合凭藉与众不同的风格重新定义电子音乐而备受推崇，阔别乐坛八年后於近日重返舞台，Hypefest Hong Kong 2024 将会是他们继 2015 年后首次现身香港演出，配上特别为是次活动度身打造的视觉灯光效果，为现场观众带来其备受好评的精彩 DJ 表演。

除两位压轴表演嘉宾外，Hypefest Hong Kong 2024 亦邀请来自全球各地的新力军带来出色的多元演出，为活动注入新活力。这些后起之秀包括美国唱作歌手 d4vd，他以情感丰富、由自家卧室音乐发展而成独立流行音乐和 R&B 曲风而闻名、韩国另类 R&B 唱作歌手兼音乐制作人 DEAN、曾於 2022 年 Coachella 音乐节演出的泰国饶舌歌手 MILLI 将携两位嘉宾一同表演、本地后庞克（Post-punk）乐队南洋派对 N.Y.P.D.，以及韩国乐队 SE SO NEON 成员兼活跃於个人音乐创作项目的另类流行唱作歌手 So!YoON! 等。更多嘉宾阵容将在稍后阶段揭晓。

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