《妈妈朋友的儿子》丁海寅&廷沼玟同往峇里岛拍情侣海报！圈内罕见，业界人士猜测「是在交往吗」

《妈妈朋友的儿子》正在热播中，男、女主角丁海寅和廷沼玟传出了将一同前往峇里岛拍摄情侣写真的消息。

据韩媒「@Style」报导称，丁海寅和庭沼珉将於本月24日出发前往峇里岛，为某时尚杂志拍摄情侣封面照。

《妈妈朋友的儿子》围绕性格温柔、前途光明的「完美儿子」和一位看似平凡但个性独立的女性展开。 女主角「裵石榴」（廷沼玟 饰）的母亲一直拿「妈妈朋友的儿子」崔承效（丁海寅 饰）作为榜样，作为她的比较对象，这种压力让「石榴」对这位「妈妈朋友的儿子」产生了复杂的情感。 然而在之后的相处中，「石榴」逐渐发现「承」也有著不为人知的一面，两人因此展开了一段感情纠葛。虽然剧情有些老套，但「妈妈朋友的儿子」这一经典的社会现象让观众产生了共鸣，尤其是在亚洲文化中，父母常常拿其他孩子作为比较对象的情景十分常见，深深引领观众入戏。



《妈妈朋友的儿子》的收视率在4%到6%之间，在剧集热度稍显不足的情况下，男女主角选择远赴海外拍摄情侣画报，而不是普通的奖赏休假，这在业内实属罕见。 因此业界开始猜测「他们是否在交往」。就连丁海寅方面的工作人员也表示：「通常情况下，拍摄前会安排情侣活动以促进作品宣传，但在电视剧快结束的时候安排海外情侣封面拍摄是非常少见的。」



此外，《妈妈朋友的儿子》从首播4.899%的收视率启航，第8集达到了6.472%，看似收视率低迷，其实每周都稳居同档剧榜首，温情的故事和演员们精湛的演技为该剧在观众中积累了一定的口碑。

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