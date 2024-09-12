【韓網熱門】NewJeans Hanni：經紀人指使自己藝人「無視她」，而我就在旁邊！網友：這根本就是職場霸凌

11日傍晚，女團NewJeans突然進行了一場直播，成員們在直播中表達了對所屬公司ADOR及母公司HYBE的深切擔憂。

其中成員Hanni的言論引起廣發關注，她透露，當時自己在HYBE的公用化妝間裡，聽到HYBE旗下其他藝人的經紀人指示自己藝人「無視她」，而她本人就在旁邊。 當她向ADOR新代表投訴此事時，對方卻以「無證據」敷衍她。此次直播在結束後不久就被刪除，但已有粉絲將部份內容備份，引發廣泛討論。

*延伸閱讀：【整理報導】NewJeans瞞公司召開線上記者會，要求閔熙珍重回ADOR！控HYBE不保護藝人&爆社內霸凌：他團經紀人禁止成員打招呼

韓國網友評論：

1. 大人們怎麼這麼醜陋啊

2. 現實應該更殘酷，這群人渣連蟲子都不如啊

3. 對孩子們為什麼這樣啊，心痛

4. 看HYBE其他藝人從來不找NewJeans玩「Challenge」就知道她們在社內受什麼待遇了，可是她們又有什麼錯呢？？ 換作其他公司的話，對搖錢樹肯定是最高待遇啊，一群沒錯的孩子們夾在大人之間，最後被迫開直播，看的我心痛

5. 要是這樣的話不如放她們走吧，太荒唐了

6. 哪怕沒有證據也應該去詢問啊，這才是代表該做的事情，鬱悶死了

7. 我知道她們下場會很慘，但不知道會這麼慘

8. 是打算整個公司都孤立她們嗎

9. 公司玩孤立文化？？

10. 股價都跌成什麼樣了，HYBE高層到底還是不是生意人啊???

11. 死守NewJeans

12. 果然，不可能只有房某人一個人無視她們，這種程度的話就是整個公司都在孤立她們，成年人都做的什麼事情啊

13. 放眼整個娛樂圈者都屬於傳奇級別，血壓飆高，其他藝人你們算什麼東西啊

14. 放任內部霸凌的公司，瘋了吧，藝人還都是一群10代20代的年輕人

15. HYBE不愧是業界第一，氣死我了

16. 我也做不到其他的事情，從今往後抵制HYBE

17. HYBE就是個垃圾

18. 哪家公司會逼死下金蛋的鵝啊，瘋了

19. 我就知道會這樣，整個公司的氛圍就是孤立、無視NJ，放任自流，這就是霸凌啊，一群瘋子

20. 怎麼可以對一群未成年做出這麼低劣的事情

21. 沒證據？？ 你家藝人的話就是證據啊，代表就應該聽了自己藝人的話之後去質問那個經紀人，居然說沒證據，難道被打了也要說沒證據嗎？

22. 職場霸凌啊！！！我是別家的粉絲，這幫人到底要對女愛豆做什麼

23. 這已經是要向勞動部告發的水準了

24. 我一直以為NewJeans是HYBE的代表女團

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