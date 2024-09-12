NewJeans瞞公司召開線上記者會，要求閔熙珍重回ADOR！控HYBE不保護藝人&爆社內霸凌：他團經紀人禁止成員打招呼

昨晚六時許，女團NewJeans突襲通過YouTube進行直播，向HYBE和大眾親自表達自身立場，要求在本月25日之前讓閔熙珍回歸ADOR，讓一切「回歸原樣」。

NewJeans通過新開設的頻道「nwjns」進行直播，標題為「NewJeans想說的話」。五位成員首先說明直播目的是表達訴求、停止無謂的爭鬥，因為與HYBE經營層溝通受阻、對未來感到擔憂、工作人員受到不當壓迫十分痛苦，加上看到粉絲們都站出來維護，她們認為自己不應該繼續躲在背後。 Hyein：「這件事關係到五個人的人生，不應被定義為大人的事、交給他們處理並一味等待。 我們認為，比起什麼都不做，直接發聲才是更健康的方式，所以鼓起勇氣。」 成員們強調本次直播並非閔熙珍指使，所屬社ADOR也不知情。



HYEIN

we already had a meeting with the higher ups and expressed our opinions but it feels as though everything we tried to tell them has not been listened to even after those meetings

it feels like our communication has been blocked, if we don’t do it this way, our opinions… pic.twitter.com/tbCDtm2jOy — NEWJEANS NEWS (@newjeansnews_) September 11, 2024

成員們首先對HYBE的作為表達不滿與質疑，包括持續的輿論戰、洩露成員過往資料等等：「無謂且令人疲憊的討論已經持續了半年，作為當事人感到很不舒服。 我們有想要一起創作的音樂和想實現的目標，但如果繼續這樣下去，團隊的風格就會失去，這讓我們感到難過和無力。」



Summary

For six months, stories about us and NewJeans have been exhausting. We fear losing our work and the unique identity of our team but still have music and goals to achieve together. This situation is demotivating, and we hope to stop the actions by expressing our feelings. pic.twitter.com/z20YP87VdO — (@Alucardaviary) September 11, 2024

Haerin表示出道之後經歷了很多不合理的、難以理解的事件，例如練習生影片和醫療記錄外洩事件，令成員們非常震驚：「本應保護我們的公司竟無法管理這些資料並外洩出去，真的無法理解。 很擔心以後還會出現奇怪的資料甚至謠言。 我們和父母、閔代表一起向HYBE提出保護請求，卻遭到無視，這期間代表也遭到解僱，我們不知道還能依靠誰。 如果不這樣講出來，也許沒有任何人能知曉。」



HAERIN

Even after our debut, there were a lot of uneasy things and things we couldn’t even imagine happening more and more

As u may know not long ago all of our old trainee videos & records got released… That was our first time seeing them it was really shocking

I don’t… pic.twitter.com/J9zQY2L8PH — NEWJEANS NEWS (@newjeansnews_) September 11, 2024

Hanni爆料在公司內部遭到排擠：「某天我獨自在四樓走廊，看到同公司某團成員和經紀人一起路過就打了招呼。 當他們回來時，經紀人在我面前說『無視她』。 我為什麼要遭到這種對待？」 Minji表示對Hanni的遭遇十分震驚，該經紀人既沒有道歉也不認錯，擔心以後會出現更多類似事件。 Hanni向現任代表報告此事，現任代表卻說沒有證據而無法幫忙，令Hanni感到不安和恐懼：「我說了實話，卻好像變成說謊精。 沒有人會保護我們。」



HANNI

not too long ago something happened to me. At HYBE on the 4th floor there is a shared hair&makeup place

A lot of other artists and workers pass by there often, one day i was waiting in the hallway

Another team and their manager passed by and i greeted them. That… pic.twitter.com/7Z23rDdDw5 — NEWJEANS NEWS(@newjeansnews_) September 11, 2024

Minji提到不久前的「Ban Heesoo」帳號內容被刪事件，指責HYBE表面說不幹預製作、實際對創作者缺乏尊重，口口聲聲說為NewJeans著想，實際行為卻令她們不安。

成員們表達了對前代表閔熙珍的信賴、對HYBE做事方式的不認同，要求HYBE在本月25日之前讓閔熙珍重回ADOR代表職位：「我們想要的是閔熙珍擔任代表的、經營與製作融為一體的、原來的ADOR，這是避免與HYBE開戰的唯一相處途徑」「請不要再進行妨礙，請讓閔熙珍復職、 把原來的ADOR還給我們，而不是陌生的人和陌生的環境」。

NewJeans成員們的真誠控訴令人心酸：「我們會做好分內事，請傾聽我們的請求」「請不要再折磨閔熙珍，這只會讓我們覺得閔熙珍可憐、而HYBE是沒有人性的公司，我們能跟這樣的公司學到什麼？」 「通過新聞才知閔熙珍被解僱，我們十分驚慌，站在所屬藝人立場，這種單方面的通告讓我們感到公司沒有絲毫尊重」「我們只是為夢想努力而已，我們做錯了什麼嗎？」



저희는 저희 꿈을 위해 노력하고 있었을 뿐인데 저희가 뭘 잘못했나요? >> 흔들리는 눈을 보니까 그냥눈물만나와……진짜죽고싶다 pic.twitter.com/T5F0ESUIZx — mo! (@mymohye) September 11, 2024

NewJeans用來直播的YouTube帳號很快就消失不見，但內容已被眾多網友轉載，在網上引起大量討論。網友對NewJeans此舉態度不一，有人表示理解和支持、認為經紀人是職場霸凌、HYBE完全沒在保護藝人，也有人認為藝人竟干預公司人事安排、十分越界，處理方式過於衝動和偏向一方，認知和發言不夠成熟，恐給自己招來更多麻煩。

此外，ADOR上月27日宣佈任命新的代表，閔熙珍留任社內理事、繼續負責NewJeans製作業務，並將製作與經營進行分離。 閔熙珍抗議成此舉違反股東間合約和禁止行使議決權的假處分決定，且業務委任合約只給出2個月零6天，不足以完成偶像團的製作工作。 對此，ADOR反駁稱閔熙珍的社內理事任期只剩這麼久，合約時限是據此進行安排，雙方攻防戰不見停歇勢頭。

▽NewJeans直播記者會完整版：



"What NewJeans Wanted to Say"

[Full transcript translated to English]



Some of you might be surprised by this sudden meeting, but we wanted to share our thoughts and opinions about the recent events, so we prepared this session. First, I want to explain one of the reasons we… pic.twitter.com/lGYabSD1fg — 1tokki (@juantokki) September 11, 2024

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