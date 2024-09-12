NewJeans瞞公司召開線上記者會，要求閔熙珍重回ADOR！控HYBE不保護藝人&爆社內霸凌：他團經紀人禁止成員打招呼
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NewJeans瞞公司召開線上記者會，要求閔熙珍重回ADOR！控HYBE不保護藝人&爆社內霸凌：他團經紀人禁止成員打招呼

明星   2024年9月12日   星期四08:00   Sani  

（封面圖源：YouTube@nwjns截圖）

昨晚六時許，女團NewJeans突襲通過YouTube進行直播，向HYBE和大眾親自表達自身立場，要求在本月25日之前讓閔熙珍回歸ADOR，讓一切「回歸原樣」。

NewJeans通過新開設的頻道「nwjns」進行直播，標題為「NewJeans想說的話」。五位成員首先說明直播目的是表達訴求、停止無謂的爭鬥，因為與HYBE經營層溝通受阻、對未來感到擔憂、工作人員受到不當壓迫十分痛苦，加上看到粉絲們都站出來維護，她們認為自己不應該繼續躲在背後。 Hyein：「這件事關係到五個人的人生，不應被定義為大人的事、交給他們處理並一味等待。 我們認為，比起什麼都不做，直接發聲才是更健康的方式，所以鼓起勇氣。」 成員們強調本次直播並非閔熙珍指使，所屬社ADOR也不知情。

成員們首先對HYBE的作為表達不滿與質疑，包括持續的輿論戰、洩露成員過往資料等等：「無謂且令人疲憊的討論已經持續了半年，作為當事人感到很不舒服。 我們有想要一起創作的音樂和想實現的目標，但如果繼續這樣下去，團隊的風格就會失去，這讓我們感到難過和無力。」

Haerin表示出道之後經歷了很多不合理的、難以理解的事件，例如練習生影片和醫療記錄外洩事件，令成員們非常震驚：「本應保護我們的公司竟無法管理這些資料並外洩出去，真的無法理解。 很擔心以後還會出現奇怪的資料甚至謠言。 我們和父母、閔代表一起向HYBE提出保護請求，卻遭到無視，這期間代表也遭到解僱，我們不知道還能依靠誰。 如果不這樣講出來，也許沒有任何人能知曉。」

Hanni爆料在公司內部遭到排擠：「某天我獨自在四樓走廊，看到同公司某團成員和經紀人一起路過就打了招呼。 當他們回來時，經紀人在我面前說『無視她』。 我為什麼要遭到這種對待？」 Minji表示對Hanni的遭遇十分震驚，該經紀人既沒有道歉也不認錯，擔心以後會出現更多類似事件。 Hanni向現任代表報告此事，現任代表卻說沒有證據而無法幫忙，令Hanni感到不安和恐懼：「我說了實話，卻好像變成說謊精。 沒有人會保護我們。」

Minji提到不久前的「Ban Heesoo」帳號內容被刪事件，指責HYBE表面說不幹預製作、實際對創作者缺乏尊重，口口聲聲說為NewJeans著想，實際行為卻令她們不安。

成員們表達了對前代表閔熙珍的信賴、對HYBE做事方式的不認同，要求HYBE在本月25日之前讓閔熙珍重回ADOR代表職位：「我們想要的是閔熙珍擔任代表的、經營與製作融為一體的、原來的ADOR，這是避免與HYBE開戰的唯一相處途徑」「請不要再進行妨礙，請讓閔熙珍復職、 把原來的ADOR還給我們，而不是陌生的人和陌生的環境」。

NewJeans成員們的真誠控訴令人心酸：「我們會做好分內事，請傾聽我們的請求」「請不要再折磨閔熙珍，這只會讓我們覺得閔熙珍可憐、而HYBE是沒有人性的公司，我們能跟這樣的公司學到什麼？」 「通過新聞才知閔熙珍被解僱，我們十分驚慌，站在所屬藝人立場，這種單方面的通告讓我們感到公司沒有絲毫尊重」「我們只是為夢想努力而已，我們做錯了什麼嗎？」

NewJeans用來直播的YouTube帳號很快就消失不見，但內容已被眾多網友轉載，在網上引起大量討論。網友對NewJeans此舉態度不一，有人表示理解和支持、認為經紀人是職場霸凌、HYBE完全沒在保護藝人，也有人認為藝人竟干預公司人事安排、十分越界，處理方式過於衝動和偏向一方，認知和發言不夠成熟，恐給自己招來更多麻煩。

此外，ADOR上月27日宣佈任命新的代表，閔熙珍留任社內理事、繼續負責NewJeans製作業務，並將製作與經營進行分離。 閔熙珍抗議成此舉違反股東間合約和禁止行使議決權的假處分決定，且業務委任合約只給出2個月零6天，不足以完成偶像團的製作工作。 對此，ADOR反駁稱閔熙珍的社內理事任期只剩這麼久，合約時限是據此進行安排，雙方攻防戰不見停歇勢頭。

▽NewJeans直播記者會完整版：

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