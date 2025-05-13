今日期满退伍的大势演员李到晛回归！即使当兵也有优秀作品～几乎没有空白期

大势演员李到晛今日5月13日即将结束21个月兵役期退伍。李到晛於2023年8月14日进入训练所，结束了基础军事训练后，在空军军乐队诚实履行了国防义务，期间也曾有几场公开乐队演出，大家也都能看到李到晛活跃的身影。

李到晛即使在国军服役期间，也相当活跃参与公开演出，而他所主演的作品也陆续与大家见面，可说是几乎没有空白期，由李到晛所主演的首部大萤幕作品《破墓》在他入伍期间才上映，不过第一次演出电影就已经让他跻身千万演员的行列，并获得第60届百想艺术大赏的男子新人演员奖，表现相当出色。而在他入伍后还有作品《死期将至》《甜蜜家园2》《甜蜜家园3》陆续公开，因此可说是几乎没有空白期，大家一直都有看到李到晛的作品。



李到晛自2017年以tvN电视剧《机智牢房生活》出道小萤幕，接连演出《回到18岁》《甜蜜家园》《黑暗荣耀》《坏妈妈》《忧郁症》等电视剧作品，各种不一样的角色开启多样化的戏路，也展现李到晛的深厚演技实力，令观众印象深刻。也因此许多观众与剧本都正在等待李到晛退伍，各种邀约接踵而至，目前李到晛正在评估的是洪氏姐妹的新作《grand galaxy》（暂译），也令人期待他回归后的下一步。



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