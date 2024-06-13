粉丝领取《背著善宰跑》「善宰」等比例人形立牌！本尊边佑锡看完影片后反应超搞笑，网友：你可以照镜子啊

还记得tvN之前搞的《背著善宰跑》活动吗？ 其中一项大奖就是和男主角善宰（边佑锡 饰）真人比例一模一样的190cm人形立牌。

当时tvN就发布了通知，称因为奖品过大，不支持配送服务，只能请中奖的幸运观众到电视台现场领取，边佑锡一度担心粉丝收到礼物后不知要如何带回家，怕对方会觉得丢人。 没想到过去了这么多天，还能看到后续故事。 中奖的女观众来到现场取回了人形立牌，用了和《背著善宰跑》宣传片中小素（边佑锡 饰）一模一样的方法，将人形立牌放倒夹在腋下，真正实现了「背著善宰跑」，哈哈哈哈哈哈哈。



선재업고튀어 류선재 등신대 티빙 이벤트 당첨 현장수령 후기 영상에.. 우석이가 댓글 달았다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ



부럽당~

(나도 부럽다..)#변우석 #ByeonWooSeok pic.twitter.com/HvBB12djKT — 글로우 (@citaglow3) June 12, 2024

边佑锡也一直在关注此事，有网友发现他在相关影片下方留言「好羡慕」！逗得不少粉丝和网友纷纷表示：「粉丝超可爱，可是边佑锡你为什么羡慕啊」、「边佑锡是在羡慕那个人形立牌吧」、「你可是本尊啊，到底谁羡慕谁啊」、「佑锡啊，你可以照全身镜啊」等。

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