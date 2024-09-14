方容国、郑大贤、刘永才、文钟业四人合体登台 走进粉丝群引骚动还幽默抓包粉丝排字有疏漏！

9月14日方容国、郑大贤、刘永才、文钟业以四人制展开活动，虽然不可再使用以往出身的团体名称，不过台湾粉丝「BABY」们依旧从2018年等待至今，今日吸引了3千名粉丝来到现场同乐。

一登场时四人以全白色系服装带来抒情演出，粉丝们久违再度看见他们的演出也相当激动，永才也提到上一次似乎与粉丝们也在同一场地见面，但竟然已经是2018年的事情了。接下来他们更换上全黑超酷造型，带来后续Rap等节奏比较强烈的歌曲。四人也在舞台上接受随机影片的舞蹈Challenge，卖力跳著最近网路上流行的舞蹈，相当逗趣。接著更在下面两首歌曲直接走下台与粉丝们近距离互动，造成全场骚动。合照时台粉送上了令人感动的排字秀，没想到还被他们说「好像有一位没举起来唷！快检查一下！」令全场笑声不断。





最终他们也在不舍的氛围中各自与粉丝们道别，文钟业曾以个人活动来台，本次与成员们同行意义格外重大，他想起自己从以前就最爱台湾芒果冰，今天也如愿在后台享用了，他也大大称赞台湾的芒果冰是最棒的，但请粉丝们别误会，他来台湾是因为想与BABY们见面而不是为了吃美食喔！接著也透露可能会因为个人SOLO专辑的发行，有机会再度访台喔！





永才也提到韩国所发生的事情虽令他感到有些疲惫，但从昨日来台与粉丝们见面后，感觉获得了许多力量，在台北也感觉到有短暂休息的感觉，让他能够有2周时间努力的生活，如果感到疲惫就会再度来到这里与大家见面！永才诉说感想时也眼泛泪光，比出一个大大的爱心，令粉丝们相当心疼。



大贤也觉得因为很久没来台，所以很担心大家已经忘了他，但是当他听见台北场的票房已秒杀售罄，也得到了力量。有位男粉丝大声在台下向大贤喊出我爱你，让他用中文回应「大哥！谢谢」让全场粉丝大笑了出来，也承诺一定会再度来台。



容国前两年曾因为亚洲巡回单独来台演出，本次也很荣幸能够与成员们合体，看到这么多粉丝们来到现场也让他非常感动，希望大家能够在下次相见之前，保持身体健康也要过得幸福。最后直到安可曲目，四人又再度走下台，再度掀起今晚高潮，让粉丝们能够一起High到最后一秒钟！



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