永才热爱「游泳」常感到自在跟放松！期待近距离见到台粉

韩国歌手、演员永才去年5月甫从军队退伍，以「BANG&JUNG&YOO&MOON」的名义和团员们一起进行活动，也来过台湾举办演唱会，8月31日他将以个人身份来台举办粉丝见面会「游泳」，他说「没想到能这么快就再次来到台湾见粉丝，真的非常感谢也很幸福」，更透露其实从去年开始，就算没有行程安排，也常常来台湾旅行，甚至这次的歌曲《Dive》歌词也是在台湾写的。他嘴甜的说「能在台湾演唱《Dive》，并且再次见到粉丝，我真的非常开心。」

永才从去年开始一直到今年初，都跟著其他三位前成员一起活动，举办演唱会见到许多久未相逢的粉丝，他说「每一次都收到了很大的爱，对我来说是很大的力量。当时在舞台上我还说过，就算一段时间什么都不做，也会因为这份爱而觉得非常幸福。如果这次也能再收到大家的喜爱，我会非常感激，也希望能把这份爱回馈出去」。

永才也透露出国旅行的时候，很喜欢去游泳，也促成他选择「游泳」这个主题，因为在水里感觉很自在跟放松，「我希望和大家一起的那个瞬间，也能像在水里一样自由而自在」，他也想透过近距离的接触，将一直以来从粉丝收获到的爱，回馈给喜爱他的粉丝。



去年中退伍后，永才也大量产出，不管是团体或者个人作品，努力活跃在粉丝的面前，他透露，在军中就一直思考退伍后该怎么度过，但一退伍就能马上展开许多活动，他觉得很开心也很幸福，直说「未来我希望能作为演员和歌手不断成长，展现更好的面貌，成为能带来正面影响的人。」



聊起歌手跟职业的两个角色如何平衡？永才坦言「这两个职业都非常困难。歌手方面，毕竟过去有一些经验，还能试著去做出一些选择与尝试；但作为演员，必须先被选中才能参与作品，这是最辛苦的部分。我目前的方法，是以「人类刘永才」的本质为中心，一天一天、一步一步地努力成长。」



另外，从去年开始到今年，不管是工作或者私下，永才其实已经来台湾四到五次，他表示「我喜欢威士忌，而台湾的酒吧（BAR）做得非常好，这次也想再去我很喜欢的那间酒吧看看」，到时候粉丝可能会在台北的某个街角，就跟永才擦身而过。

永才 YOO YOUNGJAE 2025 FANMEETING 游泳

演出时间：2025/08/31（日）17:00

演出地点：Clapper Studio

售票时间：2025/08/16（六）11:00 拓元售票

演出票价：Ａ区 NT$ 4,800 / Ｂ区NT$ 3,800 / 身障席 NT$ 1,900

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻