《坏妈妈》罗美兰&《大力女》李瑜美最近都晒台湾照！美食与老街vs随处都拍

主演《政客诚实中》系列电影、《内科朴院长》与《坏妈妈》等电视剧的实力派演员罗美兰，昨(12)日IG突然发布一系列在台湾旅游照片，恰巧几日前《僵尸校园》《大力女子姜南顺》李瑜美也更新了在台照。

罗美兰所Po照片可猜测她从机上从便戴著红色棒球帽，简单穿著衬衫与短裤逛新北市莺歌陶瓷老街，和友人一同吃了馄饨汤面等街边小吃；另一日改戴绿色棒球帽，T恤加短裤配上粉红色格纹衬衫，吃阿宗面线与小笼包；她也穿洋装配上蓝色渔夫帽逛九份老街，手上大包小包战利品不少。



罗美兰Po文写下：「过去的回忆……现在真的要热起来了。多喝水，好好调整状态！」不晓得是不是回到韩国太热，所以想起了炎热的台湾？和她合作《坏妈妈》的安恩真被照片吸引：「呼哇，是去哪里了呢（哭脸）？」综艺人金淑留言：「呜~~~~好美。」正合作《正年》的郑恩彩写下：「是！！（爱心爱心）」



巧的是，李瑜美几日前也发布台湾旅游照，是‎自上月23日后再度发布台湾照‎，首张照片背景有「街口支付」字样、「东门永康」红灯龙，她手上还拿著「泰山纯水」，相当「台」的地点在台北市东门永康商圈，友人拿著波妞公仔和李瑜美做趣味对比。李瑜美还吃了永康豆花，也疑似到赤峰街逛逛喝下午茶。



李瑜美的照片和罗美兰相比随性很多，有小绿人的行人号志灯、经过的金华国小、大马路小巷子也都拍，吸引她在《鱿鱼游戏》里的好姐妹郑好娟（郑好娟）留言：「唉唷真漂亮。」演员兼歌手的xooos也留言：「好漂亮我的爱。」



同样的是，台湾网友一发现她们的照片在台湾，纷纷留言「Welcome to Taiwan」大力欢迎。

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