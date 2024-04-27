AOMG出走潮？继Gray、李遐怡、Simon D等，Code Kunst也离开
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AOMG出走潮？继Gray、李遐怡、Simon D等，Code Kunst也离开

KPOP   2024年4月27日   星期六08:24   草莓  

（封面图源：TV Daily、X@AOMGOFFICIAL）

知名韩国嘻哈与R&B音乐厂牌AOMG今年可以说爆出走潮，年初到现在已超过三名音乐人不续约，最新一人是音乐制作人Code Kunst。

（图源：TV Daily）

AOMG 26日公告与Code Kunst专属合约结束，内容同时感谢2018年便开始合作的Code Kunst：「对从2018年开始到现在，多方面展现帅气步伐的他表示感谢，AOMG今后也会真心支持Code Kunst的活跃与成长，感谢大家一直以来毫无保留的支持和喜爱，希望大家多多喜爱和关注Code Kunst新的挑战及活动。」

Code Kunst 2018年加入AOMG，待了6年之久，是GooseBumps、Gray、禹元才、李遐怡与Simon D后，今年再有音乐人离开AOMG，不少网友感叹AOMG盛况不再。

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