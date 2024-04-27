AOMG出走潮？继Gray、李遐怡、Simon D等，Code Kunst也离开

知名韩国嘻哈与R&B音乐厂牌AOMG今年可以说爆出走潮，年初到现在已超过三名音乐人不续约，最新一人是音乐制作人Code Kunst。

AOMG 26日公告与Code Kunst专属合约结束，内容同时感谢2018年便开始合作的Code Kunst：「对从2018年开始到现在，多方面展现帅气步伐的他表示感谢，AOMG今后也会真心支持Code Kunst的活跃与成长，感谢大家一直以来毫无保留的支持和喜爱，希望大家多多喜爱和关注Code Kunst新的挑战及活动。」



안녕하세요, AOMG 입니다.



AOMG와 코드 쿤스트의 전속 계약이 종료되었음을 알려드립니다.



그동안 보내주신 여러분의 아낌없는 성원과 사랑에 감사드리며 코드 쿤스트의 새로운 도전과 활동에 큰 사랑과 관심 부탁드립니다.



감사합니다. pic.twitter.com/kMFqv1IWx1 — aomgofficial (@AOMGOFFICIAL) April 26, 2024

Code Kunst 2018年加入AOMG，待了6年之久，是GooseBumps、Gray、禹元才、李遐怡与Simon D后，今年再有音乐人离开AOMG，不少网友感叹AOMG盛况不再。



6 artists have left ‘AOMG’ in the past month:



Gray

Woo Wonjae

Lee Hi

Goosebumps

Simon Dominic

Code Kunst pic.twitter.com/s0lR5fuVkA — Kpop Charts (@kchartsmaster) April 25, 2024

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