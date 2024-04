AOMG出走潮？继Gray、李遐怡、Simon D等，Code Kunst也离开

知名韩国嘻哈与R&B音乐厂牌AOMG今年可以说爆出走潮,年初到现在已超过三名音乐人不续约,最新一人是音乐制作人Code Kunst。

AOMG 26日公告与Code Kunst专属合约结束,内容同时感谢2018年便开始合作的Code Kunst:「对从2018年开始到现在,多方面展现帅气步伐的他表示感谢,AOMG今后也会真心支持Code Kunst的活跃与成长,感谢大家一直以来毫无保留的支持和喜爱,希望大家多多喜爱和关注Code Kunst新的挑战及活动。」



Code Kunst 2018年加入AOMG,待了6年之久,是GooseBumps、Gray、禹元才、李遐怡与Simon D后,今年再有音乐人离开AOMG,不少网友感叹AOMG盛况不再。



6 artists have left ‘AOMG’ in the past month:



Gray

Woo Wonjae

Lee Hi

Goosebumps

Simon Dominic

Code Kunst