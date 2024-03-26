【韩网热帖】SHINee Key分享我独聚餐影片

「少食座」们发火了！kkkk

Key和一同出演《我独自生活》的Code Kunst、Danny Koo聚餐，在IG分享现场影片并留言：「未经同意点了这么多... 我们是受害者。 」影片里桌上摆满各种料理，Danny Koo夹起肉片大吃特吃，食量小出名的Key和Code Kunst则是面无表情。 BGM歌词是「疯子，现在适可而止吧，朋友们都这样对我说」，来自双人组合SOSIMOPPAS的《疯子》XD



​Ps.Danny Koo在IG限动转发该影片，留言：「真好吃!! 」



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Pps.Key还分享了第一次吃洪鱼脍的过程，一开始淡定说「还不错耶」，突然臭味冲上头顶整个人弹跳起来，BGM用了TWS的「初遇真的好难」XDD



韩国网友评论：

1. Key和Code Kunst看起来好累kkk

2. kkk吃东西辛苦二位了

3. 喜欢这三人的组合kk

4. 不用担心，Danny Koo会全部吃光

5. BGM也太好笑kkkk

6. 究竟从哪里找到那样的歌词kkk

7. 浑身散发著「我累了，让我回家吧」的气息kkk

8. 如果棕榈油家族没有要拍Body Profile的话一定很爱Danny kkk

9. 《我独》最大看点就是每周因为英雄们想逃跑的万能钥匙Key的表情特写kkk

10. Danny Koo令少食座们难以承受kkk

11. 吃著吃著就累了

12. BGM、Key和Code Kunst的厌倦、Danny Koo的开朗，多么完美的三拍

出处：https：//theqoo.net/hot/3156122709

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