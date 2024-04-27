AOMG出走潮？繼Gray、李遐怡、Simon D等，Code Kunst也離開
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AOMG出走潮？繼Gray、李遐怡、Simon D等，Code Kunst也離開

KPOP   2024年4月27日   星期六08:24   草莓  

（封面圖源：TV Daily、X@AOMGOFFICIAL）

知名韓國嘻哈與R&B音樂廠牌AOMG今年可以說爆出走潮，年初到現在已超過三名音樂人不續約，最新一人是音樂製作人Code Kunst。

（圖源：TV Daily）

AOMG 26日公告與Code Kunst專屬合約結束，內容同時感謝2018年便開始合作的Code Kunst：「對從2018年開始到現在，多方面展現帥氣步伐的他表示感謝，AOMG今後也會真心支持Code Kunst的活躍與成長，感謝大家一直以來毫無保留的支持和喜愛，希望大家多多喜愛和關注Code Kunst新的挑戰及活動。」

Code Kunst 2018年加入AOMG，待了6年之久，是GooseBumps、Gray、禹元才、李遐怡與Simon D後，今年再有音樂人離開AOMG，不少網友感嘆AOMG盛況不再。

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