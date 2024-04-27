AOMG出走潮？繼Gray、李遐怡、Simon D等，Code Kunst也離開

知名韓國嘻哈與R&B音樂廠牌AOMG今年可以說爆出走潮，年初到現在已超過三名音樂人不續約，最新一人是音樂製作人Code Kunst。

AOMG 26日公告與Code Kunst專屬合約結束，內容同時感謝2018年便開始合作的Code Kunst：「對從2018年開始到現在，多方面展現帥氣步伐的他表示感謝，AOMG今後也會真心支持Code Kunst的活躍與成長，感謝大家一直以來毫無保留的支持和喜愛，希望大家多多喜愛和關注Code Kunst新的挑戰及活動。」



안녕하세요, AOMG 입니다.



AOMG와 코드 쿤스트의 전속 계약이 종료되었음을 알려드립니다.



그동안 보내주신 여러분의 아낌없는 성원과 사랑에 감사드리며 코드 쿤스트의 새로운 도전과 활동에 큰 사랑과 관심 부탁드립니다.



감사합니다. pic.twitter.com/kMFqv1IWx1 — aomgofficial (@AOMGOFFICIAL) April 26, 2024

Code Kunst 2018年加入AOMG，待了6年之久，是GooseBumps、Gray、禹元才、李遐怡與Simon D後，今年再有音樂人離開AOMG，不少網友感嘆AOMG盛況不再。



6 artists have left ‘AOMG’ in the past month:



Gray

Woo Wonjae

Lee Hi

Goosebumps

Simon Dominic

Code Kunst pic.twitter.com/s0lR5fuVkA — Kpop Charts (@kchartsmaster) April 25, 2024

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