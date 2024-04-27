《泪之女王》神奇的拍摄顺序！剧情反差巨大，金秀贤、金智媛一秒入戏

当下最火爆的韩剧当属《泪之女王》，收视率、电视剧话题度、主演话题度稳居榜首。

在最新一集播出后，收视率达到惊人的 21.625%，连续7周刷新自身纪录，离tvN历代电视剧收视率冠军《爱的迫降》也仅剩下不到0.1%的差距。

最近韩网上有网友公开了《泪之女王》拍摄顺序，看完不得不夸奖「金秀贤、 金智媛不愧是专业演员，一秒入戏」！据悉，《泪之女王》拍摄时金秀贤和金智媛先拍了新婚蜜月旅行的戏份，感情正是你侬我侬之时，十指交扣，对视的眼神彷佛下一秒就要滴出蜜来！相关场景在剧里播出时也让观众们入戏颇深，忍不住大喊「求你们交往吧，就当是为了我」！

눈에 꿀이 떨어진다 정말 pic.twitter.com/mhxIdPX3YT — yolo (@yolo31320928072) April 24, 2024

哪知这场戏结束之后，立刻换掉服装重新上阵的金秀贤与金智媛紧接著要拍的竟是第14集最催泪的戏份，贤佑（金秀贤 饰）劝老婆海仁（金智媛 饰）接受手术，而海仁因不愿失忆拒绝对方意见的场景，两人情绪饱满，满眼噙著泪水，最后相拥而哭。

情绪变化如此之大的两场戏居然是同一天拍摄，而金秀贤和金智媛竟能迅速转换，完美刻画人物心理和情绪需求，精湛演技完全折服了观众，纷纷大赞：「感谢你俩合作」、「好神奇啊，不愧是专业演员」、「演员模式开启的瞬间！！」、「他们好厉害啊」、「只能说演技太绝了」、「 天才啊，演技天才」等。

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