安普贤突晒《军检察官多伯曼》剧照，原来是登上Netflix，台韩排行均冲前十

近期以《财阀X刑警》再获人气的安普贤，近日突晒2022年作品《军检察官多伯曼》剧照，原来是替本月登上Netflix播出的旧剧宣传。

《军检察官多伯曼》（又译热血军检、军检察官都柏文）是2022年tvN推出的月火剧，是韩剧首次以「军检察官」为主角、以军事法庭为背景，除了法庭戏码还有动作戏，描述为钱而成为军检察官的都倍万（安普贤 饰），与为了报仇成为军检察官的车友仁（曹宝儿 饰），两人携手打击军中丑恶的故事。编剧是鼎鼎大名的尹贤浩，曾以电影《正义辩护人》获大钟奖最佳剧本。



《军检察官多伯曼》是曹宝儿首度挑战动作戏之作，她特别剪短发，和本身是格斗选手出身也拍过动作戏的安普贤默契搭档，颇受赞赏。主演到配角表现佳，加上剧本新鲜刺激，当年开播第一集全国及首都圈就有5%收视率，第二集全国直接飙升7%，首都圈甚至有8%，结局全国与首都均冲破10%，成为tvN史上收视第三佳月火剧，仅次於2《百日的郎君》与《成为王的男人》，今年才被《和我老公结婚吧》挤下宝座。另外，《军检察官多伯曼》还被《富比士》评为2022二十大最佳韩剧。



若仔细谈述剧本，《军检察官多伯曼》除了复仇戏码畅快淋漓是优点外，还疑似改编了韩国军中实际发生过的「2014年高城郡韩军枪击案」（韩称第22步兵师枪击案）与「2005年涟川郡军人扫射案」（韩称530GP事件），虽然官方并没有正式说明情节改编自真实事件，但引起许多观众联想及反思。然而，剧情描写的各种军中贪腐也曾受到批判「过度夸张」，‎Namu百科‎可见一长篇幅的批评。



《军检察官多伯曼》目前登上Netflix，在韩国区一度登上第四名，而台湾最高则有第六名，香港则遗憾未入榜，或许是因为《军检察官多伯曼》仍可在黄Viu煲剧平台免费收看全剧。



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