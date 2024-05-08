神还原！《Running Man》公开边佑锡新照，名牌、手表和「善宰」一样啊

男高生「柳善宰」出现在了现实生活中。

《Running Man》紧跟娱乐圈风向，邀请了热播剧《背著善宰跑》的男主角、「善宰」的扮演者边佑锡出演节目，引爆观众关注，大家都在期盼5月12日「善宰」亮相的那一期。

日前《Running Man》通过官方SNS公开了边佑锡出演节目的照片，「善宰」现身了！边佑锡重新穿上校服，校服衬衣里搭配白色T恤，敞开扣子，配著藏青色的校服长裤，连名牌都和电视剧里一样是黄色的，写著「边佑锡」。 他手上还戴著「善宰」同款电子手表，100%还原了「善宰」形象。 边佑锡不愧是模特出身，哪怕只是站著拍照或者随便摆几个pose，都氛围感爆棚。 连官方都忍不住表示：「只是随便按下了快门，就很出片，还没来得及修图。 」现场直出的照片再次让人感叹边佑锡的帅气。



网友和剧迷看到照片后大赞：「善宰呀」、「这剧太火了，又一个失去本名的演员」、「啊啊啊啊，善宰太帅了」、「边佑锡，你就是我的星星」、「疯了，光是看照片，我的心就砰砰跳」、「太帅了太帅了，怎么办」等。

此外，边佑锡登场的《Running Man》将於5月12日播出。而《背著善宰跑》在香港、东南亚、中东及南非等16个地区，由Viu紧贴韩国於同日独家播出。



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