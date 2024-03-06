首部兄妹观察真人骚！《恋爱兄妹》冲击韩国综艺界！

韩国恋爱综艺再度刷出新高度！由话题韩综《换乘恋爱》前制作人李真姝打造的全新家庭干预恋爱真人骚节目《恋爱兄妹》已於日前首播，预料节目中的感情瓜葛将更错纵复杂！香港观众可以透过「黄Viu煲剧平台」免费收看。

兄妹佯装不相识

《恋爱兄妹》是一部史无前例将亲兄妹作为主要拍摄对象的真人骚，节目中兄妹们必须聚在一起，各自在对方眼帘下互相寻找恋人、见证对方的浪漫史。节目从第一集起便充满爆点，一众成员必须伪装互不相识，以最客观的角度认识所有成员，极度考验素人们的演技！有别於一般恋综，《恋爱兄妹》亦加入了大量新玩法，如兄妹们都要投出喜欢的同性成员、哥哥要推测妹妹的约会任务，看似充满娱乐性的环节中，让兄妹们对彼此更见了解。到底家人们一起谈恋爱成为爱情的障碍，还是极大的助力呢？就要收看《恋爱兄妹》了。



制作人佳作不断

《恋爱兄妹》由韩国人气制作人李真姝倾力打造，过去她有《花样爷爷》系列、《一日三餐》、《尹食堂》等，其后更凭红遍全球的恋爱实境综艺《换乘恋爱》第1、2季走上事业生涯的颠峰，同时让恋综成为备受观众追捧的热门题材！近日她在访问中谈到离开旧东家和一手带大的《换乘恋爱》时，她认为综艺节目在时代的洪流里不断成长：「当时OTT平台还不流行恋爱真人骚，原因是相亲节目的收视率不太理想，对於在电视频道观看节目的观众来说，很难将素人演出者的脸和名字联系起来。但是事实上，比起笑声，现在的综艺更重视共感，这就是我在制作《换乘恋爱》时最关注地方。」



全新爱情实境节目《恋爱兄妹》由知名模特儿韩惠珍、大热女团(G)I-DLE成员薇娟、综艺新星Code Kunst、歌手BamBam和来自刚果的兄妹档Jonathan和Patricia主持，他们将一同见证这些亲兄妹的恋爱故事。节目逢星期六在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看Viu Original原创韩剧《绝佳的解决士》、韩国恋爱真人骚《换乘恋爱3》、《Couple Palace》等，尽览人气节目。



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