柳俊烈、裴晟佑再推新作《The 8 Show》并参与5月10日公开活动

汇集了许多知名演员的N台最新作品《The 8 Show》即将於5月17日首播，而之前因恋爱传闻造成风波不断的柳俊烈，以及曾因酒驾事件而直接从热播中作品下车的裴晟佑，两位都将在10日出席本剧集的公开活动。

《The 8 Show》包含导演韩在林与演员群们如柳俊烈、千玗禧、朴正民、李烈音、朴海俊、李周映、文晶熙与裴晟佑都将共同出席5月10日的制作发表会。剧情描述这8位参赛者分别被困在8个楼层的独立秘密空间里，时间不断累积等同於奖金也在累积中，但他们将发生什么样的危险故事呢？



在发布会上大家也将会关注之前有些新闻话题的特定演员，那就是为了韩韶禧斩断与女友惠利多年情份的柳俊烈，最终话题爆发14天与韩韶禧也宣告分手。另外柳俊烈虽长年参与环保议题及相关活动，甚至担任绿色和平组织的宣传大使，却遭爆私下很爱打小白球，一点都不环保。

另一位则是曾因酒驾事件从戏剧中下车的裴晟佑。2020年11月他曾因酒驾而遭逮，当时他的血液中酒精浓度已达到能够被吊销驾照的标准，消息传开后他也立即从当时热播中的电视剧中下车，改由郑雨盛接演后续戏份，期间他除了进行反省外也被判处700万的罚金。去年他出现在电影《没有国家的冠军》中，但并没有参与任何宣传公开活动，本次出现在《The 8 Show》场合，是否能顺利回归？



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