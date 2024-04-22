Simon D將離開待了10年的音樂品牌AOMG！公司：「合約期滿，2月已確認其動向」

歌手Simon D將離開已經待了10年的所屬公司AOMG。稍早消息傳出，目前雙方也發表正式聲明。

4月22日歌手Simon D所屬公司AOMG表示，Simon D的專屬合約已到期，韓媒體也透露在今年2月時，AOMG就與Simon D對於合約期滿進行討論並確認其動向，並進入最終的整理程序，但目前還沒有完成。與這件事情相關的所有細節都釐清之前，AOMG與Simon D兩方仍是經紀公司與旗下所屬藝人的關係，將誠實地進行活動。



稍早韓國媒體就已報導Simon D與AOMG的專屬合約已終止，其實Simon D是音樂品牌AOMG旗下相當具有象徵性的存在的一員，從2013年歌手朴宰範設立此公司後，僅過了1年，2014年就有了Simon D的加入，並且與朴宰範一起擔任共同代表理事，至今也為公司付出了10年歲月。而AOMG旗下尚有Code Kunst、Loco、Got7 有謙、鄭燦盛、旗安84、Meenoi等跨足多個領域的藝人。



不過最近，曾擔任代表理事的DJ Pumkin卸任了，之後歌手Gray、禹元才、李遐怡、GooseBumps等一些公司旗下代表性的藝人們接連離開了公司，也讓大家不免感到擔憂。而在2005年歌謠界出道的Simon D從2007年起就以團體Supreme Team的形式活躍著，目前則是SOLO歌手，更是韓國嘻哈音樂中相當知名的一位明星。



Simon D除了唱紅許多暢銷歌曲，在音樂領域活躍之外，也參加在JTBC《魔女狩獵》與MBC《我獨自生活》、Mnet《Show me the Money》《高等Rapper》等節目演出，其中Simon D都有著豐富的綜藝感。最近Simon D更是擔任人氣戀綜《換乘戀愛3》的嘉賓，時常因太過投入的反應而讓觀眾們感到相當有趣。

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