BTS田柾国&（G）I-DLE田小娟&SEVENTEEN Vernon&Code Kunst成为韩国著作权协会正式会员

男团防弹少年团成员田柾国、女团（G）I-DLE成员田小娟、SEVENTEEN成员Vernon（崔汉率）、Code Kunst、脸红的思春期安智煐、安艺恩等人被提升为韩国音乐著作权协会的正式会员。

法人团体韩国音乐著作权协会（以下简称音协）於1月31日通过官方网站公开了2024年正式会员晋升名单，共有30人。

韩国音协管理约五万一千名作词家和作曲家的著作财产权，每年根据准会员的注册时间和版权费用排名标准，将27人晋升为全音乐领域正式会员，3人晋升为非大众音乐（纯音乐、国乐、儿童歌曲、宗教音乐）领域的正式会员。

防弹少年团的田柾国作为一名偶像歌手兼词曲创作人，直接参与了全球范围内备受喜爱的歌曲《Seven》、《Still With You》、《Dreamers》等的创作，继2018年成为正式会员的SUGA和2020年成为正式会员的RM和J-Hope之后，成为BTS第四位加入音协正式会员名单的成员。



韩国代表女子团体的（G）I-DLE队长田小娟参与了《Tomboy》、《Queencard》、《Nxde》等歌曲的词曲创作和制作。



史上首个首周专辑销量达到500万的团体SEVENTEEN的成员Vernon参与了《Monster》、《Fire》、《孙悟空》等歌曲的词曲创作和制作，积累了作为音乐人的职业生涯和声望。



因综艺节目为大众所熟知的Code Kunst也登上了此次正式会员晋升名单。 他以涵盖多种流派的作曲实力和独特的音乐特色，创作了《Jasmine》、《致所有消失之物》、《Good Day》等多首热门歌曲，证明了他作为国内嘻哈制作人的独特地位。



女团NewJeans最近在美国Billboard主要专辑榜上创下了韩国女团最长连续上榜纪录，其多首歌曲《Attention》、《Hype Boy》、《Ditto》的作曲家250也被列入此次正式会员晋升名单。

此外，晋升名单还包括为多国籍男团Stray Kids创作了多首歌曲的VERSACHOI，NMIXX、Red Velvet、TWICE、EXO等国内顶级偶像团众多热门歌曲的作词家Lee Seu Ran，为Big Naughty、Leellamarz、BE'O等多样的嘻哈艺术家作曲的TOIL等等。

另外，据音协表示，此次正式会员晋升名单中还包括了RAIN（郑智薰）、李尚民等曾经被晋升为正式会员、但根据协会规定重新获得晋升的创作者。

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