24岁ALICE昭喜结婚同时退团退出演艺圈，新郎是大15岁企业家

今（26）日，ALICE成员昭喜亲自宣布婚讯，在IG发布亲笔信。

昭喜信中表示2017年从ALICE出道至今受到许多喜爱而茁壮，不知不觉已26岁（昭喜1999年生，此应指韩国年龄），在演艺圈都是靠粉丝才能撑下来，也遇到了给予自己很大力量的人，现在和对方是彼此珍贵的存在，约定好了结婚。



昭喜为此道歉，同时宣布自己将以「金昭喜」身分度过第二人生，会幸福生活不辜负大家，「感谢大家一直以来对我爱演艺圈活动的喜爱，真的很幸福，这份心意一辈子都不会忘记，会心存感激的生活」。最后感谢粉丝、感谢BLRIS（ALICE粉丝名）与同事朋友们。



ALICE 2017年出道，是由HUNUS娱乐所推出，最初仅DO-A、娫媞、湵京、昭喜与街璘五人，2020年加入了EJ与彩正两名新成员，隔年2021年，HUNUS将她们转让给IOK Company。ALICE几乎每年都发专辑回归，不过目前距离上一次回归已一年时间。



对於昭喜结婚一事，IOK Company透露昭熙结婚对象是比昭喜大15岁的企业家，两人交往一年将在下月登记结婚，今年之内会邀家人朋友举行小型婚礼。IOK亦证实昭喜退出演艺圈一事。

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