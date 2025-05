20周年新辑终於定了！Super Junior 7月初完整体回归包括希澈！睽违两年多

今(27)日《Xports News》独家报导Super Junior 20周年回归发新专辑的时间,就在7月。

‎《Xports News》该报导写到Super Junior(利特、希澈、艺声、神童、银赫、东海、始源、厉旭、圭贤)确定在7月初以完整体发行新专辑,为正规专辑,并已做好和粉丝见面的准备,目前新辑主打歌MV都拍好了。



Super Junior 2005年11月出道,今年2025年逢20周年,目前已带来20周年展览及团体综艺《Woke Up to Super TV》,9人全成员均参与,新专辑当然也是。希澈过往因车祸脚伤,长年缺席了团体各种需要跳舞的表演包括巡回演唱会,不过专辑几乎都会参与录制,2021年十辑《The Renaissance》、2022年特别单曲专辑《The Road : Winter for Spring》他连音放宣传都在,仅去年数位单曲〈Show Time〉缺阵,不过他约定好20周年包括巡演都会一同参与,近年已有一些演出加入。



▼20周年展览海报



▼回顾2021年十辑《The Renaissance》



▼2022年特别单曲专辑《The Road : Winter for Spring》,后续的十一辑Vol.1《The Road : Keep on Going》、Vol.2《The Road : Celebration》他也在



▼去年数位单曲〈Show Time〉(始源是拍戏因素不克参与宣传)



Super Junior即将发行的第十二张正规专辑,将是继《The Road》睽违2年多发行的正规专辑,也是希澈睽违2年多参与回归,已引发广大粉丝E.L.F.期待,接下来的完整体巡回演出更是!

