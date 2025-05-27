20周年新辑终於定了！Super Junior 7月初完整体回归包括希澈！睽违两年多

今（27）日《Xports News》独家报导Super Junior 20周年回归发新专辑的时间，就在7月。

‎《Xports News》该报导写到Super Junior（利特、希澈、艺声、神童、银赫、东海、始源、厉旭、圭贤）确定在7月初以完整体发行新专辑，为正规专辑，并已做好和粉丝见面的准备，目前新辑主打歌MV都拍好了。



Super Junior 2005年11月出道，今年2025年逢20周年，目前已带来20周年展览及团体综艺《Woke Up to Super TV》，9人全成员均参与，新专辑当然也是。希澈过往因车祸脚伤，长年缺席了团体各种需要跳舞的表演包括巡回演唱会，不过专辑几乎都会参与录制，2021年十辑《The Renaissance》、2022年特别单曲专辑《The Road : Winter for Spring》他连音放宣传都在，仅去年数位单曲〈Show Time〉缺阵，不过他约定好20周年包括巡演都会一同参与，近年已有一些演出加入。



▼20周年展览海报



▼回顾2021年十辑《The Renaissance》



▼2022年特别单曲专辑《The Road : Winter for Spring》，后续的十一辑Vol.1《The Road : Keep on Going》、Vol.2《The Road : Celebration》他也在



▼去年数位单曲〈Show Time〉（始源是拍戏因素不克参与宣传）



Super Junior即将发行的第十二张正规专辑，将是继《The Road》睽违2年多发行的正规专辑，也是希澈睽违2年多参与回归，已引发广大粉丝E.L.F.期待，接下来的完整体巡回演出更是！

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