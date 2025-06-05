「限定团走了20年！」Super Junior新辑《Super Junior25》取名复刻《Super Junior05》

今（5）日，SM娱乐宣布Super Junior第12张正规专辑《Super Junior25》将在7月8日发行。

今年逢Super Junior出道第20周年，目前已成功开设展览并推出综艺，接下来万众瞩目的便是专辑发售及巡回演唱会。即将推出的第12张正规专辑确定名为《Super Junior25》，是复刻《Super Junior05》之名并做为延续，是成员们的发想的创意。此专辑也是继2022年12月发行的正规11辑Vol.2《The Road : Celebration》之后，时隔两年又八个月推出的新专辑，共收录九首新歌。



网友听闻消息讨论喊「天啊，这么快就20周年了ㅠㅠ 国中（初中）时代好像还是前几天的事呢ㅠㅠ」、「名字写05，是原本计划只活动3个月的团体，不知不觉迎来了20周年、专辑名字写25的日子」，「因为是3个月的组合、2005年出道，但现在2025年了，20周年了，ㅠㅠㅠ」。不过由於《Super Junior05》发行时，忙内成员圭贤尚未加入，令人相当好奇取名的幕后花絮呢（笑）。除此之外，Super Junior为了能和全球粉丝一同庆祝回归，专辑发售当日将举行线上Showcase，详细活动内容会在Super Junior官方社群公布。



日前Super Junior还发布了20周年巡演《SUPER SHOW 10》预告片，播的便是《SUPER SHOW 9》最后闭幕影片重点画面，希澈现身喊：「孩子们，也带上我！」希澈的约定终将成真！E.L.F.们一起期待吧！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻