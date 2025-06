歌手兼演员都敬秀9月访澳办首个亚巡个唱

唱而优则演的歌手兼演员都敬秀宣布将於2025年9月20日(星期六)假澳门新濠影滙综艺馆举行由D-SHOW主办的「2025 DOH KYUNG SOO ASIA CONCERT TOUR DO it! In Macau」个人演唱会!

是次个唱为都敬秀首个个人亚洲巡回演唱会,将於7月19日、20日於首尔揭开序幕,随后将前往台北、雅加达、马尼拉、新加坡、马来西亚、澳门、曼谷及东京等地。

於3月份上映的电影《给我一首琴的时间》改编自周杰伦经典作品《不能说的秘密》,由都敬秀担大旗主演,票房累积超过75亿韩币,网友口碑也一片好评。都敬秀在片中不但重现复刻斗琴场面以及男女主角四手联弹,更有心动戴上耳机场面,神还原周杰伦角色「叶湘伦」!而幕后有一段小插曲,完全不懂得弹钢琴的都敬秀,为了作品的完成度,他花了1个月的时间展开钢琴魔鬼特训,为求在镜头前呈现出最自然的演奏,连导演和工作人员都大赞他的敬业精神!

在军队里担任料理兵、厨艺了得的都敬秀,早前联手李光洙拍摄《种豆得豆》营运公司食堂,都敬秀除了展示了华丽的刀工和厨艺外,两人如亲兄弟般吵吵闹闹的样子,以及邀请了金宇彬和李泳知作为一日打工生也是节目亮点。

都敬秀澳门站演唱会门票将於6月19日(星期四)中午12时於「新濠影滙」及「大麦网」官方网站公开发售,票价分别为港币/澳门币 $1,688 / $1,388 / $988。各位粉丝们记住mark实以上抢飞日期和时间啦!

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询,请先联络我们

