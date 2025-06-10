OTT电视剧集战场亮眼！悬疑追凶的孙锡久金多美《血谜拼图》VS苏志燮黑社会复仇戏码《无赦之仇》

最近两部在OTT平台掀起讨论话题的电视剧，一个是由Disney+分三周完整公开11集的《血谜拼图》，另一个则是由Netflix在6月6日一次完整公开7集，每集约40分钟长度的《无赦之仇》，大家是否都追完了呢？

失忆目击者追凶、凶手就在你身边：《血谜拼图》

《血谜拼图》剧情描述一位女高生尹异罗（金多美饰）目睹了叔叔倒卧血泊中，现场踩到了一片拼图但她却仅有这样的记忆，而员警金瀚泉（孙锡久饰）却认为异罗很可能就是真凶，多年后异罗成了犯罪侧写师，为了找出当日叔叔命案的真相，却同时发现事隔多年，凶手却仍在继续进行这个连环杀人案！



《血谜拼图》韩语及英语片名是Nine Puzzles，顾名思义就是9宗命案的连结，女主角金多美在每一宗命案发生的当下就会收到一片拼图，似乎是真凶在与她宣战，两者相互斗智，而孙锡久则是依照警方一贯的作风慢慢追踪出有力的线索，金多美凭藉直觉推敲出更多命案的特点与凶手的习性，但每当他们怀疑某人，就会立即传来该人的死讯，线索又断开，剧情精彩起伏不断，让两人带领观众追出最后的真相。



《血谜拼图》更有超强卡司，这9宗命案的主角们都是大家的熟面孔，如《恶缘》李熙俊，《财阀家的小儿子》李星民，就连影帝《首尔之春》黄晸珉都参与演出，除了孙锡久与金多美，警方团队还有《D.P逃兵追缉令》金成均、《魔女》玄奉植等，还有饰演心理医师的《甜蜜家园》朴圭瑛、《鱿鱼游戏2》卢载沅等。



为弟复仇重出江湖、挡我者格杀勿论：《无赦之仇》

《无赦之仇》描述已在11年前金盆洗手脱离黑社会组织而低调生活的南基准（苏志燮饰），在得知弟弟南基锡（李浚赫饰）遭杀害后，回到组织并从真凶开始向上追查，所有造成这起命案的人都成为他复仇的对象，一路砍杀至血流成河。本剧斗殴与见血画面多，不喜爱这类画面的观众们请斟酌观看。

《无赦之仇》是苏志燮首次进军OTT原创系列的作品，剧中的他表情凝重，一个个铲除与弟弟之死相关的对象。从当日出现的流氓小混混，到上游指使他们的富家子弟，再来到集团内部不遵守约定的两位会长，就这样一路砍杀到如今造成这个局面，必须牺牲他弟弟的最高策划者。

在演员的阵容方面也相当华丽，除了登场不久就失去性命的南基锡李浚赫，苏志燮原组织中的两位会长由许峻豪以及安吉强演出，集团中安吉强放任的儿子孔明，许峻豪的儿子则是身为检察官的秋英宇。更有位神秘人物总在两位会长间穿梭，担任智囊的车胜元。也有一位专为黑社会清理收尾事件的李凡秀，为本剧增添不少笑点。到底为何南基锡成为这次事件的牺牲者？最后还有谁能存活？

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