颂乐中文飞速成长！和9m88与记者都对答如流！与9m88合作华语单曲〈Floating Free〉深夜发行！

MAMAMOO颂乐与台湾歌手9m88合作，来台发行华语单曲〈Floating Free〉。近日释出的两人互动影片，还有今（10）日在台举行发布会，都明显能听到颂乐中文程度进步飞速！

先是颂乐和9m88的首次见面，虽不知有无翻译在幕后帮忙，但颂乐全程都能用中文和9m88互动！9m88先是带台湾本土零食让颂乐尝尝，两人再互相自我介绍并交流血型、MBTI等，最可爱的可能是两人互取小名，一个用本名「汤毓绮」取「위치」，一个用「颂乐」叠字取「乐乐」。两人见面还被双方粉丝说像恋爱综艺呢！有对谈也有各自接受访问内容，甚至颂乐在见面前就说很像在拍《我是Solo》。



9m88还受邀颂乐个人YouTube频道，换颂乐请她吃韩国特色零食，颂乐更送上订制的9m88本名韩语印章！颂乐问9m88喜不喜欢饼干，9m88撩颂乐说「你送我的我都喜欢」，收到印章太感动讨抱抱也相当可爱。最后9m88透露自己很讶异颂乐的邀约，她更是第一次替他人量身打造中文歌词。



今（10）日颂乐在台举行〈Floating Free〉发布会，过程和主持人木木、合作的种子音乐旗下男团AcQUA源少年，还有下台后回答记者问题，全都能流畅回应！颂乐透露AcQUA源少年莑茗和佾阳两成员当了自己的中文小老师，中文最难是声调和发音，都是透过拼音学的，回头一看发觉自己以前的中文发音根本不好XD。



其实颂乐去年在台湾举行的TALK CONCERT上便秀了一些中文，或许就是在扑哏这接下来的华语单曲挑战？他这次来台，还先直播和粉丝透露提早来台湾学中文，还是一个人先跑来的！



颂乐和9m88合作的华语单曲〈Floating Free〉就在深夜，11日台湾时间0时发行！



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