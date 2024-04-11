【韩网热帖】《背著善宰跑》第2集公开后男主简介新增的部份（有雷）

下阵雨那天，住在对门名叫任率的女孩帮我撑黄色雨伞的瞬间，心脏砰~的一声。 一见钟情后再也找不回平静，彻底乱了脚步。 不看电影却天天去女孩所在的DVD出租店门口徘徊，只为看她一眼。

明明对到眼都讲不出一句话、只会逃跑。 啊... 我居然是这种大傻瓜？因为紧张而从未搭过话的单恋对象，仿佛从天而降般出现在游泳池，跑过来抱住了我。

而且还哭得那么伤心、还说爱我？小率直到昨天都不知道我的存在，是如何知道我名字的呢？为什么双眼悲伤地看著我呢？仔细想来奇怪的地方不止一两处，但为什么越来越喜欢呢。



即便掉进大海中间都有信心游回岸上，现在陷入初恋，竟只能胡乱挣扎。



韩国网友评论：

1. 疯了疯了

2. 太心动了，多久没看到这样青涩的爱情故事啊ᅲᅲᅲᅲᅲ

3. 颧骨好痛，因为一直在升天！真的好久没看到这样的K-青春剧，这才对啊ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

4. 《建筑学概论》《请回答1988》后第一次有这样的感觉，太好看了ᅮᅮᅮᅮᅮ

5. 到第二集中间还觉得有点幼稚，原来必看的部份在后半段 ᅲ看完后对第一集有新的认识

6. 男主视角出现时多巴胺爆发，超好看，导演和音乐都超棒

7. 原来一开始就是双向单恋，叙事太棒了

8. 我想知道，第一集善宰看到下雪天坐轮椅的小率时，是不是一下子就认出了？ᅲᅲᅲ



9. 看完第二集好心疼第一集的善宰ᅲᅲᅲᅲᅲ

10. 我有预感，他会成为我的人生电视剧男主ᅲᅲ

11. 本想养肥了再看，现在忍不住了ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

12. 赶快给我第3集！

出处：https：//theqoo.net/hot/3178600678

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