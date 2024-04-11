EPEX推出首张正规专辑《韶华1章》开启新系列！主打歌〈Youth2 Youth〉MV破千万观看

男团EPEX 9日携首张正规专辑《韶华1章：青春时节》（소화(韶华) 1장 : 청춘 시절；Youth Chapter 1：YOUTH DAYS）回归，随即取得好成绩。

《韶华1章：青春时节》是EPEX（成员WISH、KEUM、MU、A-MIN、BAEKSEUNG、AYDEN、YEWANG、JEFF）在全员都成年后发行的首张专辑，是作为「青春三部曲」正规专辑系列的第一张专辑，以含有明媚的春光、青春年华的「韶华」一词作为系列名称。第一章「青春时期」想传达如春天般灿烂但又得面对现实，青春的烦恼、梦想与爱情。



主打歌〈Youth2 Youth〉（청춘에게）是首「突出EPEX真实且独创传达方式」的歌曲，身为青春的EPEX想向其他青春传达应援与共鸣。KEUM（琴洞弦）在Showcase上特别表示这首歌曲会传达出EPEX特有的「差别化青春」。而歌曲后半部特别邀请20名同龄人合唱团合唱，WISH透露此部分为了和20人合唱团共同录音，是特别在比一般大6、7倍的录音室录音，MU则说合唱过程有哽咽之感，希望大家喜欢。



▼〈Youth2 Youth〉MV发布逾2天已突破1600万观看次数，底下留言表示感动，或称赞EPEX相当有才华、很会说故事



除了对专辑、歌曲的说明之外，EPEX也展现抱复，如YEWANG已经开始在想下一张专辑了，希望未来也能以完美消化的模样与大家见面，WISH说这张专辑在全员皆成年时发行、是个转捩点，「会是EPEX真正的开始」，KEUM表达希望在自己担任MC的音乐放送《Show Champion》上拿下冠军：「如果颁奖给第一名，颁给的人是EPEX成员们，应该会很幸福。」



Showcase完整韩文报导可见‎《TVDaily》。另外，EPEX此张专辑有首收录曲〈Breathe in Love〉MV取景台湾，台湾粉丝都在等这首歌曲完整MV释出。



*相关影片：

‎【影片】EPEX‎正规一辑《韶华1章：青春时期》Showcase Phototime／

【影片】EPEX‎正规一辑《韶华1章：青春时期》主打歌〈Youth2 Youth〉Showcase舞台

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