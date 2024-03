人设崩塌，柳俊烈恐失去绿色和平大使身份！多名资助人质疑「漂绿」停止捐款

柳俊烈近日深陷「换乘恋爱」三角争议,还被指有「漂绿」嫌疑,例如营造环保人设却钟情高尔夫球、言行不一致,惹得不少资助人愤怒决定停止捐款,逼迫绿色和平组织出面回应。

柳俊烈和惠利、韩韶禧的消息连日霸占娱乐头条,很多人因此开始关注和了解柳俊烈,发现他在环保方面存在矛盾行为。 柳俊烈2016年成为绿色和平捐款会员,曾参与气候危机宣传活动「我是北极熊」、与珍・古德等名人一同录制影片呼吁终结塑胶时代,去年4月更被任命为东亚支部首位宣传大使,然而日常生活中却是高尔夫球狂热爱好者。





