人设崩塌，柳俊烈恐失去绿色和平大使身份！多名资助人质疑「漂绿」停止捐款

柳俊烈近日深陷「换乘恋爱」三角争议，还被指有「漂绿」嫌疑，例如营造环保人设却钟情高尔夫球、言行不一致，惹得不少资助人愤怒决定停止捐款，逼迫绿色和平组织出面回应。

柳俊烈和惠利、韩韶禧的消息连日霸占娱乐头条，很多人因此开始关注和了解柳俊烈，发现他在环保方面存在矛盾行为。 柳俊烈2016年成为绿色和平捐款会员，曾参与气候危机宣传活动「我是北极熊」、与珍・古德等名人一同录制影片呼吁终结塑胶时代，去年4月更被任命为东亚支部首位宣传大使，然而日常生活中却是高尔夫球狂热爱好者。





Today, #PlasticsTreaty talks restart in Nairobi & we want world leaders to hear our message in every language: End the Age of Plastic!



Watch & to join @JaneGoodallInst, @WilliamShatner & @CelinaJaitly in calling for a strong Plastics Treaty!



https://t.co/SGLfeEUX0U pic.twitter.com/oR5lLQe5r5 — Greenpeace International (@Greenpeace) November 13, 2023

高尔夫球被视为典型的破坏环境型运动，因建造球场需砍伐树木，维持绿茵亦少不了喷洒农药、大量抽取并耗费地下水等等，对周边环境和生态都十分有害。 但柳俊烈曾多次在电视上透露对高尔夫球的热爱，2021年梁世灿在综艺节目《SeriMoney Club》里评价他「对高尔夫球狂热」，遭网友指责两面做派、「漂绿」（Green washing，破坏环境同时营造环保形象），深感背叛。



多名网友通过X（前Twitter）表示因柳俊烈停止资助绿色和平，工作人员称无法就其私生活做出回应，亦引起网友不满：「连自己的宣传大使都管不住，又如何影响政府和机构？」网友亦透露致电绿色和平时等待时间长达几小时，工作人员也对取消理由秒懂，推测停止资助人数众多。



해당 배우에 대한 관심이 워낙 없다보니, 그린피스 광고물만 보았지 이중적인 행보에 대해서는 지금까지 몰랐다.

알게 된 이상 기쁜 마음으로 후원 못하겠고, 작고 소중한 내 기부금은 다른 진실된 단체에 더 쏟아부어야지https://t.co/qjAux2oMOd pic.twitter.com/BApmqNiVMk — 센츄 (@sweet_century) March 18, 2024

今日，绿色和平发布声明表示正在与柳俊烈进行密切沟通，称宣传大使是「基於个人善意进行的志愿活动」，会以此事为契机检讨宣传大使的相关内部规定。

大部份韩网友赞同绿色和平与柳俊烈切割：「没错，高尔夫爱好者与保护环境、保护北极熊不搭」「停止资助不是因为恋情，而是因柳的矛盾行径通过这次契机曝光，一边呼吁拯救北极熊一边打高尔夫球真的很好笑」「艺人的形象是生命，因这次事件受损是事实... 如果分手干净俐落，事情不会发展到这一步」。



此外，认爱柳俊烈的韩韶禧亦陷入「换乘恋爱」负面形象，虽否认小三及换乘嫌疑，形象仍下滑，接连丢失银行和烧酒2个合作代言。 对此，广告主和所属社都主张「约满不续」与恋情无关。

相关报导：韩韶禧认爱柳俊烈后，丢失两大品牌的代言工作！



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