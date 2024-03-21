韓媒批柳俊烈「說一套做一套」，狠立環保人士人設，卻最愛打高爾夫球！連挖黑料

「柳韓戀」風波尚未結束，柳俊烈又捲入新一輪輿論風波，被韓媒批評「說一套做一套」。

柳俊烈在承認與女演員韓韶禧熱戀後掀起熱議，隨著交往了7年的前女友惠利公開道歉文，「換乘戀愛」的風波暫歇，卻沒想到他又引爆其他爭議。 一直樹立環境保護人士形象的他被韓媒吐槽為立人設而為之，缺乏真誠。

2016年起柳俊烈開始參與到了「GREEN PEACE」（綠色和平組織，保護地球、環境及其各種生物的安全及持續性發展，並以行動作出積極的改變）中，GREEN PEACE還任命柳俊烈為宣傳大使，至此他成為了GREEN PEACE东亞分部的官方一号大使，還親身搭乘了環境監視船「Rainbow Warrior彩虹勇士號」。 柳俊烈也曾多次在官方場合提到環境保護的重要性，展現了積極的一面。



然而最近韓網上卻多出了不少其他的聲音，表示「享受著破壞環境的主犯-高爾夫，貸款建樓（根據19年環境部資料顯示，廢棄建築是生活廢棄物的4倍），之後又有投機炒房爭議，辯解稱是為了服裝生意」，指責柳俊烈言行不一。柳俊烈曾在個人SNS和採訪中數次提到自己是高爾夫球狂熱愛好者，還曾因貸款90%買平房+土地，翻修時再次貸 款70%，裝修重建後出售，賺入差價約40億韓元，以很少的本金賺取巨大的差價，事情發生當時就被指責是空手套白狼。 他之前還發表過「對錢不感興趣」、「對金錢完全不關心」、「相比賺錢更在意表演」的言論，被廣大民眾質疑說一套做一套，清高不愛錢人設立太狠。

除此之外，網友還指出：「拍攝了關於北極熊和氣候危機的廣告，卻買了美國產的凱迪拉克，代言生產過程中消耗更多資源的威士卡、酒類等，真的很讓人好奇啊。」



其實去年，柳俊烈就深陷過爭議中，被指耍大牌。當時為宣傳電影《晝盲神探》亮相了節目《冷靜Man》，當時還有另一位嘉賓是男演員朴正民。 朴正民稱讚柳俊烈：「他在片場吃飯的時候都不用一次性用品，都是自帶餐具，真正地是在實踐『零浪費』。 」當被提問：「在家的時候會洗碗嗎？」柳俊烈回答：「不，現在都是經紀人在洗。 」朴正民連忙補充：「經紀人也一起實踐（零浪費）。 」場面一度尷尬，主持人冷靜Man不得不出面挽回「總之，站在地球的立場上看，反正都要有人洗。 」節目播出後，不少觀眾都在吐槽為什麼本人實踐「零浪費」，卻讓經紀人刷碗，根本是在耍大牌。 後來經紀人解釋：「他在片場已經實行了很長時間的零浪費，有很多人看到過，後期也有不少人跟著一起做，不存在耍大牌，我們也沒必要一一回應。 」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞