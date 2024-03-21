VIXX最后一名！忙内HYUK下月以替代役身分入伍
广告

VIXX最后一名！忙内HYUK下月以替代役身分入伍

明星   2024年3月21日   星期四16:05   草莓  

（封面图源：IG@hsh0705、IG@vixx_stargram）

男团VIXX忙内HYUK即将入伍，将是VIXX最后一名入伍成员。

今（21）日上午，有媒体率先爆料VIXX HYUK即将入伍，COMPANION COMPANY随后正式宣布相关消息，透露HYUK会在4月18日进入训练所，在训练所结束基础军事训练后前往服替代役。

HYUK 1995年生，是VIXX年纪最小成员，除了男团本业也跨足电影、舞台剧、网路剧等，待他服役结束，VIXX将全员「军毕」。而在入伍前，HYUK会在本周30日於诚信女子大学举行粉丝演唱会「2024 HYUK FAN CONCERT 'Home'」。
VIXX全员KEN、LEO、N、HYUK（图源：IG@vixx_stargram）VIXX HYUK（图源：IG@vixx_stargram）

▼演唱会讯息

HYUK稍早亲自在官咖发表文章向粉丝「星光」传达消息，说明自己对於突如其来的报导和星光一样慌张，且想到星光的心情也很不安，希望入伍前能透过制造更多美好回忆，最后俏皮的希望星光要继续健康的和他聊聊近况或给他应援讯息。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » VIXX最后一名！忙内HYUK下月以替代役身分入伍
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手