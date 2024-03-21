VIXX最后一名！忙内HYUK下月以替代役身分入伍

男团VIXX忙内HYUK即将入伍，将是VIXX最后一名入伍成员。

今（21）日上午，有媒体率先爆料VIXX HYUK即将入伍，COMPANION COMPANY随后正式宣布相关消息，透露HYUK会在4月18日进入训练所，在训练所结束基础军事训练后前往服替代役。



HYUK 1995年生，是VIXX年纪最小成员，除了男团本业也跨足电影、舞台剧、网路剧等，待他服役结束，VIXX将全员「军毕」。而在入伍前，HYUK会在本周30日於诚信女子大学举行粉丝演唱会「2024 HYUK FAN CONCERT 'Home'」。



▼演唱会讯息



HYUK稍早亲自在官咖发表文章向粉丝「星光」传达消息，说明自己对於突如其来的报导和星光一样慌张，且想到星光的心情也很不安，希望入伍前能透过制造更多美好回忆，最后俏皮的希望星光要继续健康的和他聊聊近况或给他应援讯息。



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