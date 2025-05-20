薛景求 x 柳俊烈合作Netflix《野鼠》，落魄小説家 vs 高利贷者联手揭内幕

演员柳俊烈与薛景求将於下一部作品中合作。

今日（20日），NETFLIX正式宣布正在制作全新影集《野鼠》（剧本：李在坤，导演：金弘善），并公开了主演卡司，柳俊烈与薛景求确定出演。《野鼠》改编自同名网漫，讲述了一名小说家与高利贷业者联手，追击夺走自己一切的「野鼠」的故事。

柳俊烈饰演小说家「文载」，是一位因患有社交恐惧症而自我隔离的人物，在失去一切后，一夜之间跌入谷底。薛景求则饰演高利贷业者「老子」，他原本追讨未还债务的文载，但在时隔三年再次见面时，反而接到对方的请托，要他帮忙揭开「野鼠」的真面目。两位演员首次合作，预计将展现出强烈的演技化学反应，引发观众高度期待。 被誉为「值得信赖的组合」，也进一步提升剧集的沉浸感。



该剧由金弘善导演执导，他过去曾执导《他人即地狱》、《纸房子：共同经济区》、《鬼客：THE GUEST》等，展现出在类型剧方面的卓越实力。剧本则由李在坤作家撰写，他曾创作《特殊案件专案组TEN》、《模范家族》等作品，以紧凑的剧情吸引观众，这次也让人对剧本完成度充满期待。

目前《野鼠》正在拍摄中，将仅在NETFLIX平台上独家播出。

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