本尊真的要降临了…韩流「绝美率性女神」韩韶禧宣布8/2首度来台会粉丝！

「我最至亲的存在…你们对我来说是最闪耀的珍宝!」,所有粉丝一定知道,这句话是出自哪位韩流绝美女神所说,而这句话的本尊,也即将来到台北与大家见面!演艺生涯里首度举办粉丝见面会的韩韶禧,正式宣布将於8/2(六)PM6:30於台北「LEGACY TERA」举办「2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI」,透过作品演出,韩韶禧的精湛演技深受肯定,至今IG数已超过1700万,为了感谢支持,韩韶禧特别排开不少行程,就是要好好跟全世界的粉丝见面,可见她是打从心里超宠粉!这次见面会,韩韶禧将从7月由曼谷起跑,接著东京、台北、洛杉矶、纽约、香港、法兰克福、伦敦、巴黎与柏林等,最终站则在首尔举行。

曾因出演韩剧《夫妻的世界》中「最美小三」吕多景一角而声名大噪的韩韶禧,模特儿出身的她,总能以独特穿搭展现身材优势,镜头下神秘又率性,一举一动都成为媒体争相报导的焦点,而她也心系全球喜爱她的粉丝,希望能有机会与大家近距离互动。从网拍模特儿转战演员之路,在戏剧演出上努力尝试多种不同戏路,不管是《夫妻的世界》中,展现出令熟男都为她倾倒的诱人气质,或《以吾之名》中,为揭开父亲死亡真相成为卧底的女警察而展现精彩拳脚动作的戏码,还是近期的作品《京城怪物》系列,韩韶禧更挑战惊悚题材,内心纠结里同时又表现了亲情内心的细腻演技,每部作品中,韩韶禧都带给了所有观众全新印象,展现不同风貌的她。



订8/2(六)PM6:30於台北「LEGACY TERA」举办的韩流绝美女神韩韶禧「2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI」,全区采实名制,票价共分VIP 区NT.5880元、A区NT.5280元、B区NT.4880元与身心区NT.2440元,福利上,只要在7/11(五)PM23:59前完成购票程序且无退票者,即有机会参加福利抽选,包括全场皆可获得官方典藏限定小卡乙张与海报乙张,以及亲签海报共50张、10人一组团体合照共200名与VIP区全享HI-TOUTH击掌,售票时间为5/31(六)PM12:00於KKTIX(https://willmusic.kktix.cc/events/keiwrd )启售,更多韩韶禧「2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI」活动详情,请上微乐客WillMusic官方粉丝团:https://www.facebook.com/profile.php?id=61552909232036 查询。



2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI

*演出日期:2025/8/2 (六)

*演出时间:PM 6:30(实际演出时间以现场为主)

*演出地点:LEGACY TERA(台北市南港区市民大道八段99号)

*主办单位:微乐客WillMusic

*启售日期:2024/5/31(六)PM12:00(全场实名制售票)

*售票单位:KKTIX -https://willmusic.kktix.cc/events/keiwrd

*票价类别:VIP区NT.5880元、A区NT.5280元、B区NT.4880元、身心区NT.2440元

*主办单位保有最终修改及终止活动之权利

