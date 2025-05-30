本尊真的要降临了…韩流「绝美率性女神」韩韶禧宣布8/2首度来台会粉丝！

「我最至亲的存在…你们对我来说是最闪耀的珍宝！」，所有粉丝一定知道，这句话是出自哪位韩流绝美女神所说，而这句话的本尊，也即将来到台北与大家见面！演艺生涯里首度举办粉丝见面会的韩韶禧，正式宣布将於8/2（六）PM6：30於台北「LEGACY TERA」举办「2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI」，透过作品演出，韩韶禧的精湛演技深受肯定，至今IG数已超过1700万，为了感谢支持，韩韶禧特别排开不少行程，就是要好好跟全世界的粉丝见面，可见她是打从心里超宠粉！这次见面会，韩韶禧将从7月由曼谷起跑，接著东京、台北、洛杉矶、纽约、香港、法兰克福、伦敦、巴黎与柏林等，最终站则在首尔举行。

曾因出演韩剧《夫妻的世界》中「最美小三」吕多景一角而声名大噪的韩韶禧，模特儿出身的她，总能以独特穿搭展现身材优势，镜头下神秘又率性，一举一动都成为媒体争相报导的焦点，而她也心系全球喜爱她的粉丝，希望能有机会与大家近距离互动。从网拍模特儿转战演员之路，在戏剧演出上努力尝试多种不同戏路，不管是《夫妻的世界》中，展现出令熟男都为她倾倒的诱人气质，或《以吾之名》中，为揭开父亲死亡真相成为卧底的女警察而展现精彩拳脚动作的戏码，还是近期的作品《京城怪物》系列，韩韶禧更挑战惊悚题材，内心纠结里同时又表现了亲情内心的细腻演技，每部作品中，韩韶禧都带给了所有观众全新印象，展现不同风貌的她。



订8/2（六）PM6：30於台北「LEGACY TERA」举办的韩流绝美女神韩韶禧「2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI」，全区采实名制，票价共分VIP 区NT.5880元、A区NT.5280元、B区NT.4880元与身心区NT.2440元，福利上，只要在7/11（五）PM23：59前完成购票程序且无退票者，即有机会参加福利抽选，包括全场皆可获得官方典藏限定小卡乙张与海报乙张，以及亲签海报共50张、10人一组团体合照共200名与VIP区全享HI-TOUTH击掌，售票时间为5/31（六）PM12：00於KKTIX（https://willmusic.kktix.cc/events/keiwrd ）启售，更多韩韶禧「2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI」活动详情，请上微乐客WillMusic官方粉丝团：https://www.facebook.com/profile.php?id=61552909232036 查询。



2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI

＊演出日期：2025/8/2 （六）

＊演出时间：PM 6：30（实际演出时间以现场为主）

＊演出地点：LEGACY TERA（台北市南港区市民大道八段99号）

＊主办单位：微乐客WillMusic

＊启售日期：2024/5/31（六）PM12：00（全场实名制售票）

＊售票单位：KKTIX -https://willmusic.kktix.cc/events/keiwrd

＊票价类别：VIP区NT.5880元、A区NT.5280元、B区NT.4880元、身心区NT.2440元

＊主办单位保有最终修改及终止活动之权利

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