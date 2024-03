多少吵架事迹从此广传的？Super Junior睽违7年再次单独上《Radio Star》

看节目下的标题,这次确定不吵了XDDD?

出道19年的Super Junior,以超长寿的团魂闻名,同时也以「爱吵架」闻名,或许越吵感情越深?今(21)日有消息,Super Junior睽违已久做客知名脱口秀节目《Radio Star》,此节目正是让他们吵架故事广为流传的场所!



回顾Super Junior过去登知名脱口秀《Radio Star》(最早名为《黄金渔场-Radio Star》),他们各种吵架事迹可以说不是靠《强心脏》就是靠《Radio Star》广为流传,例如利特和希澈的「仁川大捷」‎,还有‎始源和厉旭的「High Five哈几马恰信一搜事件」、艺声和圭贤的「艺声踢事件」,这些片段让粉丝E.L.F.一再回味都不腻,还可以拿来对照其他节目、其他成员的说词,各方角度厘清事情来龙去脉。

▼始源&厉旭「恰信一搜事件」,这些人不止一次上节目讲了XD,影片里还有其他成员间不爽(?)彼此故事



▼艺声&圭贤「艺声踢事件」、利特&希澈「仁川大捷」等故事



上述刚好都是Super Junior单独做客的特辑,若是单个成员独自前来也没少爆料彼此的事,而下周将播出的《Radio Star》,将是Super Junior继2017年睽违7年再度单独做客节目!凌晨节目播完释出的简短预告片,预告了希澈、利特、艺声和银赫四人出演下集节目,主题还是「只要不吵架都行」,令人莞尔。



Leeteuk, Heechul, Yesung & Eunhyuk will be guest o {Radiostar} next week



Wednesday 240327

0:30 KST

"it's a relief if Suju doesn't fight"#Superjunior #슈퍼주니어 #Leeteuk #이특 #heechul #김희철 #Yesung #예성 #Eunhyuk #은혁 pic.twitter.com/IqhS06AMge