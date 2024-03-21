多少吵架事迹从此广传的？Super Junior睽违7年再次单独上《Radio Star》

看节目下的标题，这次确定不吵了XDDD？

出道19年的Super Junior，以超长寿的团魂闻名，同时也以「爱吵架」闻名，或许越吵感情越深？今（21）日有消息，Super Junior睽违已久做客知名脱口秀节目《Radio Star》，此节目正是让他们吵架故事广为流传的场所！



回顾Super Junior过去登知名脱口秀《Radio Star》（最早名为《黄金渔场－Radio Star》），他们各种吵架事迹可以说不是靠《强心脏》就是靠《Radio Star》广为流传，例如利特和希澈的「仁川大捷」‎，还有‎始源和厉旭的「High Five哈几马恰信一搜事件」、艺声和圭贤的「艺声踢事件」，这些片段让粉丝E.L.F.一再回味都不腻，还可以拿来对照其他节目、其他成员的说词，各方角度厘清事情来龙去脉。

▼始源&厉旭「恰信一搜事件」，这些人不止一次上节目讲了XD，影片里还有其他成员间不爽(?)彼此故事



▼艺声&圭贤「艺声踢事件」、利特&希澈「仁川大捷」等故事



上述刚好都是Super Junior单独做客的特辑，若是单个成员独自前来也没少爆料彼此的事，而下周将播出的《Radio Star》，将是Super Junior继2017年睽违7年再度单独做客节目！凌晨节目播完释出的简短预告片，预告了希澈、利特、艺声和银赫四人出演下集节目，主题还是「只要不吵架都行」，令人莞尔。



真的不吵架了吗？此集将在27日星期三播出，E.L.F.们都迫不及待了！

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