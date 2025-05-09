【韩网热门】韩韶禧有望演韩版《高年级实习生》安・海瑟薇角色！网意见对立：太年轻、气质不符vs.网红创业很适合

今日据韩媒OSEN独家，韩韶禧有望在韩版《高年级实习生》担任女主角，饰演安・海瑟薇的角色、30代女性CEO。

《高年级实习生》是2015年上映的美国喜剧电影，由南希・梅尔斯编导，讲述充满热情的30代女CEO「茱儿」（安・海瑟薇 饰）聘用70代老练实习生「班」（劳勃・狄尼洛 饰）后发生的故事，韩版「班」有望由崔岷植饰演。



华纳兄弟曾在2020年计划翻拍未果，最近重新展开了讨论。

韩国网友评论：

1. 30代网路商城CEO、年轻的创业者，从年龄到形象都非常合拍啊

2. 如果设定是人气网红开公司获得成功后陷入迷茫的设定，真的很适合

3. 外形很适合，但演技跟得上吗？

4. 韩韶禧的气质是沉静且忧郁... 崔岷植虽然也不算特别适合，但毕竟能够靠演技碾压一切，倒是不必担心

5. 我想像中的女主角是有一定资历的感觉，韩韶禧好像太年轻



6. 完全没有「事业有成的在职妈妈」的感觉

7. 原本很期待，如果是韩韶禧就不看了

8. 茱儿不是40代职业女性，而是30岁的网路商城CEO，某些人是在想像什么样的形象啊...

9. 如果是做网路商城的人，网红的感觉确实比职业女性更适合

10. 原著里的女主也不是专业人士kkk而是跌跌撞撞、做事不太熟练的CEO，在年长实习生加入后才慢慢了解世界。 韩韶禧很适合



11. 韩韶禧给人的感觉像是情绪起伏大的富家女老板，不像白手起家的形象

12. 撇开喜好不谈，她给人一种轻浮的反派形象，真的很不适合。 如果是形象比较知性的演员来演会更好。

13. 所以说形象很重要，跟长相无关，就是很不适合的感觉

14. 崔岷植因为《原罪犯》《看见魔鬼》给人的印象太强烈，有点难以想像。 但因为演技非常好，应该也能演好吧

15. 两位演员的气场非常契合，如果拍暗黑动作片一定超好看。



16. 韩孝周、李宝英、李清娥、申敏儿、金贤珠都很适合。韩韶禧如果要演兼顾家庭与事业的CEO角色，感觉还是太年轻了

17. 申敏儿+千虎珍这组合怎么样？ 想想就要流泪了ᅮᅮᅮᅮ（千虎珍就是《比天堂还美丽》的中心主任）

18. 如果要找年轻演员，还不如高允贞这样的类型

19. 韩韶禧和崔岷植都不合适

20. 30代角色比较适合交给40代演员来诠释，毕竟是有夫之妇的设定，而韩韶禧还是20代的感觉... 张娜拉应该也适合

出处：https://theqoo.net/hot/3728931344

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