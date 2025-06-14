《鱿鱼游戏3》最新预告&海报小猪扑满站C位，在海外试映反应热烈！出人意料的剧情发展获得一致好评～

众所期待的Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏3》公开最终章海报，两大男主李政宰&李炳宪一左一右，把C位让给了人人都想得到、满腹巨款的小猪扑满。今早也公开了游戏的终局预告！！

「最后一季，最终对决！」



《鱿鱼游戏》第3季（编剧／导演：黄东赫）公开了终极海报，预告了「奇勋」（李政宰 饰）与游戏总管「Front Man」（李炳宪 饰）正式对立的局面。

▼《鱿鱼游戏》第 3 季 | 游戏终局预告：



海报中，奇勋带著决然的表情，Front Man则以冷峻的眼神直视镜头。试图终结游戏的奇勋背后是显示「X」标记，而守护游戏的Front Man背后则是「O」，各自表示著是否愿意继续游戏。



第3季将是该系列的最终季。曾以001号参赛者身份参加游戏的「宁一」（李炳宪 饰），如今作为游戏总管Front Man登场，将与反叛失败的奇勋展开最终对决。

该剧在海外已经收获不少好评。《鱿鱼游戏》第3季方面於12日在英国伦敦举办了首映活动，导演黄东赫、李政宰、李炳宪、朴圭瑛等人出席。



当天抢先公开了第1集，约400名观众座无虚席。放映结束后，场内响起热烈掌声与欢呼。观众对更加残酷的游戏与无法预测的剧情给予高度赞赏。

而《鱿鱼游戏3》将於6月27日在Netflix上线，进入倒数两周啦～。

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