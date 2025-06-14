【K社韩国小百科】史上最强总统带货王！李在明不做专属表，一支4万韩币平价表卖到缺货！

第21届韩国总统李在明再次以实用主义风格走红网路！

日前，据民主党最高委员全贤姬（音译）透露，日前在与总统共进晚餐时，有议员询问：「总统有没有专属的『李在明手表』？」对此李总统轻描淡写地回应：「那种东西，有什么必要呢？」引发现场一阵笑声。

「总统手表」在韩国有著悠久传统，从朴正熙前总统时期开始就有制作专属纪念手表的习惯，历届总统几乎都会推出印有签名与凤凰图案的手表作为答谢礼物送给访客或政要。

例如，文在寅总统在就任三个月时就推出了纪念手表和茶杯套组; 而尹锡悦总统也将「总统表」作为官方纪念品1号推出，可见「总统表」几乎成了一种「政治周边文化」。

두번째 짤은 일베충들이 "박근혜 시계는 시간 표기선이 점으로 되어있는데, 이만희가 찬 시계는 시간 표기선이 길다. 고로 이만희가 찬 시계는 문재인 시계다!"라고 주장하며 근거로 내세운 짤인데,



문재인 시계는 가죽끈이란다 ㅋㅋㅋㅋ



그리고 이만희가 찬 시계에 선명히 새겨진 세 글자 "박근혜" pic.twitter.com/pCBxFDtDWH — AGMS (@kimkyochon) March 2, 2020

당근에 나온 윤석열 시계인데 20만원이라 한다. 판매자는 왜 어떤 경로로 받았을까? pic.twitter.com/5dJtD0Xyb2 — 무늬 (@threedolmen) January 30, 2025

不过，与前任总统们不同，新上任的李在明总统在公开场合频频佩戴的手表并非订制款或高价奢侈品，而是韩国时尚品牌 E-Land 旗下的OST表款，型号为「月光庭院黑色皮革表」。这款手表原价约为5万（韩币，下同），在线上商城甚至只售4万。 随著「总统同款」效应爆红，这款手表最近已经在多家网站售罄，掀起一波抢购潮。



这一消息曝光后，网路上反响热烈。 网友纷纷留言表示：「好感度又上升了！」、「果然是为民著想的总统」、「我们很想掏钱买，求你推出周边吧」、「OST手表直接卖断货也是太有影响力了」、「没有手表，至少会有纪念邮票吧」、「其实我还蛮想买纪念表的」等。

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